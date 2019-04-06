六四30週年　清明悼六四亡者　當局監控嚴於以往

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）昨（5）日是清明節，今年又恰逢是六四事件30周年，遇難者家屬群體天安門母親成員透露，愈臨近6月4日，當局對她們的監控嚴於往年，盯哨的人員更早上工，連掃墓都有便衣人員在場戒備。

《香港明報》報導，天安門母親發言人尤維潔表示，「我們想做的事情、該做的事情，都已經做完了」，但暫時不便透露詳情。愈臨近6月4日，「（進行紀念活動）空間愈小、困難愈大」。

天安門母親發起人張先玲與尤維潔表示，今年當局對她們的監控嚴於往年，主要是在住處樓下「值班」的人員更早「上崗」。蘋果日報報導，張先玲反應，從4日開始有4至5名警察，在住所樓下和電梯口駐守，防止記者接觸她，相信要後天假期完結後才離開，她批評當局用惡法侵犯人權和公民權利，但她已習慣，不會生氣。她認爲要保持身體健康，否則難以繼續抗爭。

天安門母親發起人之一丁子霖由於兒子和丈夫的骨灰都放在家中，清明節不會外出拜祭，昨日也不願受訪，僅說「今天清明，我剛剛祭奠完了我的老伴、兒子」。

《蘋果日報》報導，中共前總書記趙紫陽故居照例成為民眾前往祭拜悼念之地，有親友及鄉親在清明假期欲前往拜祭，昨日一早已有便衣人員及公安在趙紫陽故居外戒備，到場人士入故居前要查身分證，並由趙家成員在門外迎接才能進入。

前來拜祭的趙紫陽四川舊部屬李子元的女兒李穗表示，趙紫陽是一個只想老百姓和經濟、不搞個人崇拜的人，認為國家早就應給他一個公道。

而趙紫陽的女兒王雁南表示，因當局的緣故，父母親的骨灰仍未能入土為安。她也重申希望在民間墓地下葬，不願將父母骨灰放八寶山。

報導也提到，香港支聯會及社民連昨日也分別向六四死難者及已故諾貝爾和平獎得主劉曉波獻花。支聯會在香港文化中心露天廣場舉辦祭祝六四死難者活動，參加者向民主烈士永垂不朽紀念碑獻花及鞠躬。

支聯會主席何俊仁透露，六四紀念館暫定本月26日開館，期望今年維園六四燭光集會，將有逾十萬人出席。

香港支聯會5日趁著清明之際，在尖沙咀文化中心旁的鐘樓舉行紀念「六四事件」30週年獻花儀式，悼念當年死難者。（支聯會提供）