未建交不准去玩 中國整治多家旅遊網站

在建交國以外，現又有一新詞「未交國」，指的是沒有邦交的國家。港媒報導，中國多家旅遊網站近日遭官方約談，要求下架所有關於「未交國」如帛琉、梵蒂岡等國家的旅行團，甚至是遊記。

星島日報報導，近日中國眾多旅遊訊息網站如攜程、飛豬、馬蜂窩等紛紛被官方約談或自行整頓，下架所有關於「未與中國建交國家」如帛琉、梵蒂岡、不丹、中美洲等國家的飯店、旅行團、機票、遊記。

報導引述知情人士表示，根據2017年修訂的「中國公民出國旅遊管理辦法」，中國公民不能去「未經國務院旅遊行政部門公布之外的國家旅行」。

華夏時報報導，雖然這些未建交國家無法為中國公民辦理旅遊簽證，但中國公民通常可以通過第三國繞道前往。因此中國有大量「踩線」違規訊息。

官方3日通告，「馬蜂窩」3月底被北京通信管理局、文化和旅遊局、市網信辦聯合約談，指其違法「互聯網信息服務管理辦法」規定及違反「九不准」內容，「沒有盡到審查義務」，提出立即整改要求。

整改通知書要求馬蜂窩「提高政治站位和政治敏感性」，提高法律意識，以高度的社會責任感開展相關服務；針對前期已經出現的問題立即整改，發現有違法違規的內容必須立即停止傳輸。

馬蜂窩在網站回應，從3月底開始，網站內容安全升級，有網民的遊記被安全系統識別為敏感內容而刪除，目前經過人工及技術的重新審核。