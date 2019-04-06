加學者：蔡總統海洋民主之旅具文化政治意涵

蔡英文總統3月下旬展開的「海洋民主之旅」，引起國際學者關注。加拿大渥太華大學社會人類學教授史國良發表專文，盛讚蔡總統此行具有重要文化及政治意涵。

史國良（Scott Simon）長期從事台灣原住民研究，他在渥太華大學國際政策研究中心（CIPS）網站發表專文，以「台灣寄望民主海洋」（Taiwan Hopes for“Oceans of Democracy”）為題，指蔡英文此次出訪具重要文化意涵。

因為，3500年前的台灣，正是南島原住民遷往帛琉、馬里亞納群島（Mariana）及卡羅來納群島（Carolina islands），最終跨越太平洋及印度洋的移民起源。台灣原住民族與其他具有類似語言文化的太平洋島民，經常在南島民族論壇(Austronesian Forum ) 及太平洋藝術節(Pacific Arts Festival) 等場合，進行民間交流。

此外，史國良也認為，蔡英文訪問帛琉、諾魯及馬紹爾群島3友邦，更具政治意涵；儘管台灣部分人士認為正式訪問這類小國無足輕重，但這樣的微觀外交（micro-diplomacy）正揭示台灣在國際間的地位。

史國良指出，蔡英文在帛琉公開場合兩度會晤美國駐帛琉大使海雅特（Amy J. Hyatt），表明美台關係升溫及美國對台灣太平洋島國盟邦的支持。

訪問諾魯，則是蔡英文此行最具歷史性的一步。諾魯國會在蔡英文訪問第2天通過決議案，拒絕北京「一中原則」及「一國兩制」架構，承認台灣為主權獨立國家。這種作法開啟了「雙重承認」中國及台灣的可能性，是北京無法接受的選項。

史國良指出蔡英文訪問馬紹爾群島，出席該國女總統海涅（Hilda Heine）主辦的太平洋婦女領袖聯盟會議，彰顯女性領導者角色。在夏威夷出席「台灣關係法立法40周年」特展，與華府智庫傳統基金會學者視訊，要求更多軍購以對抗中國對台漸增之軍事壓力。此行讓蔡英文與美國及其最緊密太平洋盟邦，更為接近。

史國良強調，很少台灣人瞭解太平洋對台灣的重要性，更多台灣人希望與中國建立友好關係以帶來經濟利益。

史國良表示，北京迄今已說服中華民國5個邦交國與台斷交，索羅門群島可能會成為下一個目標。中國不斷公開展示軍力，在台灣東海岸舉行大規模軍演。中國國家主席習近平似乎決心必要時以武力併吞台灣，反而導致美台關係升級，在美國聯邦參眾議院兩黨努力下，可能通過台灣保證法。

史國良指出，並非所有台灣人民看重蔡英文與全球建立聯結的努力。但蔡英文相信，透過與民主盟邦合作，最能保護台灣民主。台灣將於2020年1月舉行總統及立委選舉，唯有台灣人民才能決定未來航行之方向。