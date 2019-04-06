川普暫緩售台F-16V？ 外交部、國防部澄清：無擱置情形

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）傳美國川普（Donald Trump）政府擬暫時擱置售台F-16V戰機，直到美中達成貿易協議為止。外交部今(6)日表示，政府向美採購F-16V戰機，美方正進行相關審查程序，並無擱置的情形。

美國《時代雜誌》​5日報導，部分官員憂心，川普為求達成貿易協議，對北京姿態可能軟化。不過台灣官員仍有信心，華府將在美中達成貿易協議後批准對台軍售。

對此，中央社引述外交部發言人李憲章表示，政府向美方提出採購F-16V戰機的「發價書需求信函」後，也持續與美方保持密切協調聯繫。美方正進行相關審查程序，「並無擱置情形」。

美國在台協會（AIT）則表示，不評論研議中的軍售案；經過「知會國會」程序後的軍售案，AIT才會有評論。

另外，李憲章說，自川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申「台灣關係法」，美方並已2度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。近期中國軍機穿越台灣海峽中線的挑釁舉措，彰顯台灣強化空防能力的重要性。未來政府將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

台灣關係法明定，美國將確保台灣能夠獲得數量足以維持自衛能力的防衛物資，及技術服務。

另一方面我國防部今也就此表示，美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。有關空軍新式戰機採購案，目前依規劃進行，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），進度正常，媒體報導關於美國暫時擱置售台F-16V戰鬥機的消息，並非事實。

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