魔術大空間！ 移民署貨車密室查獲13名非法移工

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署屏東縣專勤隊日前獲報，於轄區九如及里港一帶，有國人非法聘僱外國人清運雞屎，並藉由運送雞屎貨車作為掩護，將人藏匿於偽裝的後車廂，經該隊多次派員查勘及跟監，日前見時機成熟，於清晨6點拂曉執行查緝行動，當場攔截到該部接送貨車，並從該車上揪出13名非法工作外來人口。

屏東縣專勤隊代理副隊長周豐加表示，該吳姓非法雇主因怕載運過程被查覺，所以於該貨車後面特製密室充作偽裝，外觀再舖以麻布袋及農具作為掩護，該密室內部空間大小僅約1坪多左右，研判頂多藏匿6至7人，但出乎意料的是，躲藏其中的外來人口好像有練過縮骨功似的，竟然一個接著一個，接連蹦出13個來，令人嘆為觀止!

移民署再次呼籲國人不要心存僥倖，僱用未經許可之外來人口從事非法工作，若查獲將面臨新臺幣15萬元至75萬元之罰鍰而得不償失，5年內再違反者，還可能會被處以3年以下有期徒刑或高達120萬元之罰金。

移民署為鼓勵在臺逾期的外來人口自行到案，自108年1月1日起，推動為期6個月的「安家專案」，於專案施行期間自行到案者，可免予收容、繳納逾期停（居）留罰款最低罰鍰，以及減免禁止入國管制年限。專案結束後，不論自行到案或查獲到案的逾期對象，都將會被加重處罰，除籲請逾期外來人口把握機會早日投案，也請社會大眾協助廣為宣導。