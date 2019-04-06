大聲說出在台有趣經歷 移工演講/攝影賽秀出他們眼中的台灣

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署臺東縣服務站、均一實驗高級中學及臺東縣政府社會處合辦臺東首屆「移工大聲說！演講比賽」及「移工攝影比賽」，3月31日在均一高中「明門藝文中心」溫馨落幕。

臺灣人離鄉背井到國外工作，曾經也是臺灣集體的世代記憶，均一高中董事長嚴長壽特別感謝這群時常被遺忘、鮮少享受掌聲的移工朋友們，在各個領域上為臺灣做出的貢獻，並期待此次活動成為一個開始，未來能結合移民署與臺東縣政府共同辦理更多此類的活動，向辛苦的移工朋友們致意，也讓均一師生有不一樣的學習。

參賽者JUMROH分享了首次品嚐臭豆腐的驚嚇，以及臺東小野柳的風景讓她想起家鄉秀麗的海岸。即將回鄉的HARMINI分享與爺爺的互動，愛開玩笑的爺爺總是稱呼她「ㄚ頭」，而HARMINI 開玩笑地稱呼爺爺為王伯伯、王大哥、弟弟；爺爺與ㄚ頭間如親人般的互動及真摯的情感，都讓在場聽眾動容。

活動中也頒發了「移工攝影比賽 」獎項，擔任評審的廖祐笙老師表示，這次評審經驗與過去的專業比賽有很大的不同，每張照片都是移工們透過自己的眼睛與視角所拍攝的獨特故事，都充滿了溫度與情感，實在讓人很難分出高下。

臺東縣服務站主任林明道表示，移民署一直努力營造「臺灣就是家」的友善移民環境，並將全力支持均一高中的國際聯結課程，透過「行動服務列車」與該校的「移工生活改善計畫」密切合作，共同關懷在臺東工作的移工朋友們。