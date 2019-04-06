中國疑招募台灣在地網軍　陸委會：若屬實將開罰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有民眾近日在社群網站Dcard發文表示，發現接案媒合平台出現招募支持「和平統一」的「政黨FB粉絲專業管理小編」；臉書上更出現有償徵求支持「兩岸友好／統一」的網路紅人等資訊。

對此，我陸委會昨(5)日晚間透過書面說明表示，將會同相關機關密切關注後續發展情形，如涉有違反兩岸條例，主管機關將積極查處，依法開罰。

中央社報導，104外包網上可以發現，確實有個人發案帳號4月2日在該平台張貼「政黨FB粉絲專業管理小編」提案。主要工作內容是「管理黨內粉絲專頁的發文及宣傳案件」，預算為新台幣2至5萬左右，並註明接案者必須「支持和平統一」(如上圖)。

根據民眾在Dcard上傳的截圖，臉書近日也出現徵求支持「兩岸友好／統一之政治立場的網紅」的訊息。

除此之外，包括「不禮貌鄉民團」、「姆士捲雜物誌」等臉書粉絲團，近日也收到不明人士私訊詢問，能否轉售粉絲團經營權，部份訊息內容摻雜中國用語。

對此，陸委會表示，按照兩岸人民關係條例第34條規定，中國地區物品、勞務、服務或其他事項，未經許可不得在台灣從事廣告。廣告活動如違反規定，相關主管機關得依兩岸條例第89條規定，對違法在台從事廣告的行為人進行裁罰。

陸委會強調，對於社群媒體上出現疑似徵才啟事，及行銷收購相關訊息，陸委會將會同相關機關密切關注後續發展情形，如涉有違反兩岸條例，未經許可的中國事項在台廣告，主管機關將積極查處，依法開罰。

圖/104外包網