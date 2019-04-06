時代雜誌：川普為求美中達成貿易協議 將暫緩對台F-16V軍售

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國《時代雜誌》（Time）5日引述3名美國政府官員表示，在中美尚未達成貿易協議之前，川普政府將暫緩對台灣F-16V戰鬥機的軍售案。此決定引起美國政府內部人士擔憂，川普總統可能為求與中國達成貿易協議，而對北京的態度軟化。

報導指出，白宮上個月傳出將對台出售60架洛克希德馬丁公司的F-16V戰機時，外界普遍認為是美國對中國展現強勢作為的象徵。

《時代雜誌》5日的報導，引述3名匿名美國官員的發言，因為他們無權公開討論此事。這些官員透露，川普政府暫時擱置對台軍售的決定，並沒有讓台灣方面感到驚慌失措。台灣官員仍然相信，在美國和中國達成貿易協議後，華府仍會批准這項對台軍售案。而且台灣認為，緩和美中貿易戰的緊張局勢，對台灣較為有利。

美國若對台軍售，必須經國會批准。據悉川普政府尚未將對台軍售案向國會提出，且國務院反對最新對台軍售案，還要求舉行跨部會會議，以確定美國是否可以對台出售M1艾步蘭（Abrams）戰車。

報導提到，此軍售案將是美國自1992年以來，首次向台灣出售F-16新式戰機。《時代雜誌》認為，川普政府為求美中達成貿易協議，而暫緩對台F-16戰機的軍售案，形同再次向中國低頭。

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