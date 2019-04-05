人民網徵首席調查記者 第一要件「維護習核心」

隨著中共推行「媒體姓黨，維穩至上」，中國調查記者近年快速凋零。人民網4日卻刊出5種類型人員招募公告，其中包含「首席調查記者」，但第一條件便是堅決維護「習核心」的中共黨員。

中共正部級黨媒「人民日報」旗下的「人民網」，4日刊出首席調查記者與技術、營運、內容團隊，以及審計員等招募公告。

其中，「首席調查記者」任職條件第一項便是「堅定四個意識，樹牢四個自信，堅決做到兩個維護，認同人民日報社人民網業務理念」的「中共黨員」。

中共總書記習近平2016年陸續提出「政治、大局、核心、看齊」等「四個意識」，以及「中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」的「四個自信」論述。

「兩個維護」則是指中共黨內強調「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」的論述簡稱。

另外，人民網這次招募「高級內容運營」，任職資格也包含「擁護黨的路線、方針、政策，堅持正確的輿論導向」，其餘職缺則未提及政治要求。

香港星島日報去年報導，調查記者在中國曾輝煌一時，從中央電視台「焦點訪談」到「南方周末」，都有調查記者揭露時弊。但隨著習近平2016年提出「媒體姓黨」，並推行維穩至上的政策，調查記者近年快速凋零。

中國傳媒大學學報「現代傳播」2017年曾刊登「新媒體環境下中國調查記者行業生態變化報告」，這份調查是與2011年的研究作對比；首要發現，傳統媒體調查記者從業人數減少幅度高達57.5%。

報告指出，調查記者的職業認同感顯著下降，來自組織外行政控制和組織內主管領導方面的壓力，降低了調查記者的工作自主性。有高達36.8%的調查記者、不確定未來還會從事多久的調查報導；43.6%的調查記者明確表示，5年內不再從事調查報導。