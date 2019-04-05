台灣獼猴疑被噴紅漆　宜蘭農業處將誘捕避免毒性傷害

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭縣冬山鄉仁山植物園最近傳出一隻台灣獼猴全身被人惡意噴上紅漆，許多遊客見後相當不忍。宜蘭縣農業處今(5)日表示，將設法誘捕，去除紅漆，避免毒性傷害。

呂姓遊客昨(4)日清晨7時與親友前往仁山植物園爬山，途中遇到20多隻猴群經過，但其中一隻落單的台灣獼猴全身竟是火紅色，他一度以為是其他品種，但仔細一看，這隻猴子身上居然被噴了紅漆。其他遊客見狀後，懷疑是人為惡作劇，痛罵太沒公德心。

宜蘭縣農業處今指出，若猴子在野外遭人為攻擊，一定會立即跑掉，被噴到紅漆的部位會呈現不規則區塊，但這隻猴子被噴的紅漆很均勻，懷疑有可能是被人抓走，之後在牠身上重複噴漆後再放走。

農業處表示，這有可能是猴群下山騷擾人類或危害農作物，因此有人捉了這隻猴子噴漆後再野放回去，目的就是要警告所有當地猴群不要再犯，有如「殺雞儆猴」。

中央社引述宜蘭縣農業處畜產科長余瑋翎說，雖然台灣獼猴目前是一般類野生動物，但還是不可任意獵捕；若有人故意，可依照野生動保護法，處新台幣6萬到30萬元罰款。

余瑋翎表示，這隻被噴紅漆的猴子因身上顏色特別鮮豔與眾不同，日後很有可能受到同伴排斥，且身上的紅漆可能含有毒性，縣府人員將設法捕捉，為牠去除紅漆後再野放回大自然。