台潛艦國造番外篇－北韓傳曾向台推銷先進潛艦技術　　　

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣國防部持續推動發展潛艦國造，目前自製防禦潛艦已進入細部設計階段，媒體報導，目前有來自歐洲、美國等17個國家生產潛艦相關系統設備的大廠，都有相當意願參與潛艦國造，但竟發現另有北韓委商來台推銷先進潛艦技術，讓台灣軍方相當訝異。

上報報導，有知情人士向立委表示，目前有來自歐洲、美國等17個國家生產潛艦相關系統設備的大廠，都有相當意願參與潛艦國造，有些廠商甚至已來台在高雄設立分公司，據指出，除這17國之外，還有北韓曾私下委商來台推銷277噸的鯊魚級等各式微型潛艇外，甚至把自製的潛艦絕氣推進系統（Air Independent Propulsion，AIP）列在清單中，也讓軍方相當訝異北韓有此技術，但北韓至今還有禁運令，在短暫接觸後就無疾而終。

知情人士向媒體指出，最早向台灣表達有意願出售AIP系統是北韓，北韓表現相當積極，曾委託一台灣貿易商將北韓鮭魚級潛艇（Yono class submarine）、南聯級潛艇（Yugo class submarine）以及鯊魚級潛艇（Sang-O class submarine）微型潛艦等印刷精美的資料與部分的電子檔案來台推銷，並有一份有關北韓自製的潛艦系統與設備出售清單，其中就包括了北韓的自製潛艦AIP系統。

該名人士指出，為了解北韓訊息是否屬實，當年國內熟悉潛艦設計的專業人士，​在該台灣貿易商的帶領下，前往中國遼寧省與北韓邊境的丹東市，與北韓軍方人員碰面，評估北韓要出售的潛艦技術的真實性。這次碰面也確認其真實性，返台後雖將相關出售的潛艦技術送給台船與相關單位，但基於北韓還在聯合國的禁運令中，最後並未把北韓的技術納入。

日前國防部與國內媒體餐敘時曾說明首艘IDS原型潛艦並不會配備絕氣推進系統AIP，主要係配備AIP系統的預算則要增加到800億元，為考量預算及實際需求，並以「先求有，再求好」，在未來後續潛艦建造上，再增加AIP系統，以及水下垂直發射系統，讓潛艦擁有潛對空、對陸的戰力。