不受中止初選傳聞影響　賴清德備戰13日電視政見會

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）不受黨內醞釀以全代會中止總統初選的傳聞影響，前行政院長賴清德持續地方參訪行程、同時大量閱讀相關資料，備戰13日的電視政見發表，將聚焦國家未來發展方向。

今(5)日是清明節，賴清德依照往例都會返回萬里老家掃墓祭祖，因此不安排公開行程。

被視為賴清德子弟兵的立委林俊憲說，賴清德對國政熟悉且心中已有藍圖，登記初選後他到全國各地參訪，根據每個行業、專業領域提出自己的國政藍圖，行程結束後，就放在自己臉書上，讓民眾、網友們提供相關意見。

林俊憲說，這等於是藉初選行程發表國政藍圖。林俊憲還說，賴清德的論述能力很好，不需要看稿、更不需要讀稿機。他表示，賴清德將發表一篇非常精采的國政藍圖。

相較於總統蔡英文積極經營社群平台，賴清德對社群平台經營相對較弱。幕僚以4月9日賴清德將與網路紅人館長(陳之漢)對談為例說，利用館長的平台可暢談自己對國家的看法，也讓網友提供意見。參加館長的節目是要讓大家了解他對國家未來發展的方向，也是交朋友；他也澄清，沒有要跟誰拚網路聲量或比較的問題。

關於民進黨內傳出醞釀以全代會中止總統初選，民進黨各派系立委口徑一致認為這樣不好，立委李俊俋、林俊憲主張，依照黨的民主機制走完初選。林俊憲說，初選機制被破壞就是自己打敗自己。

立委鄭寶清表示，雖然這是民進黨的法定程序，但到現在為止，他沒有聽說有誰要開全代會。

立委張宏陸表示，傳出英派醞釀在4月10日中執會提案召開全國黨代表大會中止初選，根本完全沒有的事情，有人故意亂放消息。中常會或中執會要通過的案子也要有人發動連署，他身為中常委應該會有所耳聞，但都沒有。

民進黨總統初選最後協調日期至4月12日止，政見發表會延後至4月13日至14日，場次為1至2場，民調時間4月15日至17日3天進行1萬5000份民調，中執會公告總統候選人提名名單為4月24日。