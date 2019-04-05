士林官邸花卉繽紛接力 華麗孤挺花展只到4/7

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）大台北地區的民眾，連假想賞花，卻又不想出遠門嗎？士林官邸孤挺花展期即將於7日結束，快把握機會來一窺造型如喇叭一般的艷麗孤挺花。

北市公園處表示，孤挺花是台灣常見的球根植物，許多家戶都會種上幾盆孤挺花。台灣氣候條件十分適合孤挺花生長，只要陽光充足，通風佳，在適當給予水分及提供良好排水介質，人人都能化身綠手指，成功栽植孤挺花。

本次展覽展出21個品種、1,000餘株孤挺花，展場並同時舉行孤挺花新品種觀摩會競賽，規劃4組競賽項目，分別為小花組（花直徑15公分以下）、大花組（花直徑15公分以上）、優良栽培組（商業品種）及組合盆栽組，展現育種者的熱情。

園藝管理所主任賀綺華指出，士林官邸4月花卉展覽除了孤挺花外，眾所矚目的玫瑰展也將於4月12日至28日展出。此外，園區內植物種類豐富，果樹園旁及西式庭園內的紫藤花也已悄悄綻放。

連假期間，來趟士林官邸，體會春光明媚，逛累了也可在官邸咖啡座或官邸食堂內休憩。欲知花況最新情報，可關注士林官邸旅客臉書專頁。

2019士林官邸孤挺花展，展期至4月7日，開放時間為上午8時30分至下午17時。

交通資訊：

捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

聯營公車請搜尋臺電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達。

2019士林官邸孤挺花展（圖／北市公園處）