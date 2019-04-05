移民署培養閱讀風氣　桃園「圖書館閱讀趣」新住民解鄉愁

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園為新住民舉辦「圖書館閱讀趣」活動，邀請27位新住民踏入多元文化專區，閱讀家鄉文字一解鄉愁。

移民署桃園市服務站結合桃園市立圖書館資源，推動新住民「讀書好、好讀書」的閱讀風氣，利用舉辦家庭教育課程的機會，於近日辦理「新住民圖書館閱讀趣」課程，邀請新住民走入圖書館享受閱讀樂趣，以桃園市立圖書館充當教室，移民署林萬益主任化身導覽員，導覽圖書館多元文化專區，並由圖書館受理現場新住民申辦桃園市民卡，當場辦理、現場發證、即刻可借書。市民卡除了圖書館借書的功能，還有搭乘大眾運輸工具及購物等優惠，吸引當日上課的新住民及眷屬紛紛響應。

中時報導，林萬益指出，移民署桃園市服務站利用舉辦家庭教育課程的機會，與桃園市立圖書館合作，舉辦「新住民圖書館閱讀趣」課程，提供新住民閱讀機會、推動閱讀風氣，他表示，新住民來自世界各地，期望透過新住民熟悉的文字、閱讀熟悉的書籍，讓他們就算身處台灣異鄉，也能感受來自家鄉的溫暖，紓解思鄉情愁。

活動共有27位新住民和家屬響應，平均來台僅3個月，以越南籍為大宗。一行人在林萬益帶領下走進圖書館的多元文化專區，頓時眼睛一亮。來自越南的黎姓婦人跟先生一起參加，坦言本來只是為了能取得學習時數認證，未來辦理歸化、拿身分證時能派上用場，沒想到看到琳瑯滿目、書寫家鄉文字的書籍，備感親切，當場申辦市民卡、借書回家，收穫滿滿。

林萬益也貼心提醒，市民卡除了借書，還有搭乘大眾運輸及購物等優惠，只要新住民持有移民署核發的居留證、配偶設籍桃園，就能免費申辦，在圖書館就能申辦，當場辦理、現場發證、即刻借書，鼓勵新住民善加利用。