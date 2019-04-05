中國一帶一路深入巴拿馬 美國坐不住了

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）位處美國眼皮子底下的拉丁美洲，自19世紀開始就被視為美國後花園，其他強權不可企圖染指，但隨著中國「一帶一路」野心擴大至拉美地區，華府似乎也開始躁動不安了。

中國雖早已對中南美有所投資，但近來鎖定巴拿馬之舉，格外引發關注。位於中美的巴拿馬，人口雖僅4百萬，但其掌握連結大西洋與太平洋之運河，是全球最忙碌的貿易通衢之一，在美中兩國眼中甚具戰略價值。

中國近來不斷對巴拿馬政界、專業人士、記者示好，安排一個接著一個訪團，並透過電視與社交軟體大力讚頌一帶一路的優點。巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）本週赴香港訪問，更將參加本月在北京舉行的一帶一路論壇。

巴國政界將中國視為貿易投資的來源，卻又怕讓美國不開心。瓦雷拉一再表示與中國交好不會影響巴國與戰略夥伴的關係，但專家指出，華府不會坐視，無論是來明的還暗的，恐怕也快有所動作了。

《美聯社》指出，中國自1990年代起對南美油礦開採計畫撒錢，至今委內瑞拉獲貸620億美元，巴西420億美元，阿根廷180億美元，厄瓜多170億美元。墨西哥總統正考慮加入一帶一路大業，這將使中國觸角得以深入這與美國接壤的國家。至於加勒比海地區，千里達和托巴哥島國已於去年5月同意「入會」。

美國國務卿龐皮歐雖於去年呼籲巴拿馬「把罩子放亮點」，也在阿根廷G20峰會中苦口婆心勸各國慎防中國野心，但川普的「美國優先」政策已失了中南美盟國之心，紛紛投入中國懷抱。巴拿馬即於2017年6月與台灣斷交，轉與中國建交。

諷刺的是，目前巴拿馬與中國簽約的建造計畫，包括運河橋、郵輪港、會展中心等，都是由巴國政府買單，至今仍未收到中國貸款呢。

中國貨輪駛入巴拿馬運河可可利水閘（圖／美聯社）