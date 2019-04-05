嘉義募集愛心獎學金　助新移民二代上進

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義市新移民女性關懷協會提供新住民創業、就業、職能訓練等多元課程，透過募集各界店家禮品舉辦拍賣會，所得逾15萬元全數當作愛心獎助學金幫助新二代。
蘋果報導，嘉義市新移民女性關懷協會與嘉義市政府一起關懷弱勢、投身公益，對新住民族群提供創業、就業、職能訓練等多元課程，更重視關心新住民二代的子女教養問題，透過募集各界店家禮品舉辦拍賣會，所得逾15萬元全數將當作愛心獎助學金，近日在嘉義市兒童館發給學童，新二代跳舞獻藝十分精彩。
主辦單位表示，此活動由嘉義市在地30年品牌巧巧小肉粽負責人郭貴葉發起，她也是嘉義市新移民女性關懷協會創會會長，另一個主辦單位嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅，她們一起籌措獎助學金，募集愛心店家所得物品，拍賣獲得約15萬元，做為頒發嘉義市、縣清寒及優秀之新住民子女奬助學金，今共有50位新住民子女獲獎，每人獲頒3,000元。
市府民政處長劉美鳳表示，新移民協會長期與市政府一起推動各項新住民生活照顧輔導方案，5年前成立牽里緣舞蹈團，4年前成立異國風味料理便當店、並組織成立新住民柑仔店群聚社群，便當店擄獲眾多人的味蕾，提供許多新住民姐妹就業機會。
柑仔店則聚集新住民姐妹各種特色美食、文創作品、手工藝成果展售平台，著力於提供姐妹求職、就業及創業的機會，並且關注於新住民二代的培力，本次辦理獎助學金頒發更落實新住民子女照顧,可說是個全方位的社會公益團體。
劉美鳳說，嘉義市是個繽紛的城市，截至今年2月底止新住民人數5,011人(約佔全國新住民總人數544,134人的0.9％，佔本市人口數268,579人的1.86%)，孕育出許多優秀的第二代，是國家發展重要的新力量。
嘉義市政府重視新住民照顧輔導，持續秉持「尊重多元、欣賞差異」的態度，積極結合移民署服務站及其他公、私部門規劃各種輔導措施，包括各項學習課程與活動，除了促進國人對於異國文化的了解，也讓新住民感受在地文化溫度，共同營造屬於這個城市的特色文化, 達到文化再創新，城市再進步重要政策目標。