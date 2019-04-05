蘋果基金會愛心捐助「幻劇團」　新住民、身障者受惠暖心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄市身心障礙團體成立幻劇團，受到蘋果基金會善款捐助很大的幫忙，盼各界一起加入慈善活動。

蘋果報導，高雄市身心障礙團體聯合總會總幹事王桂菲說，幻劇團2年前成立至今，由15位跨障別身心障礙者組成，像是腦麻、精神障礙、肢體障礙、唐氏症等。王桂菲提到，其中像是患有思覺失調症的apple，1年多前剛到劇團時，總站在角落不發一語，直到3個月後才願意說話，後來她不只牢記所有台詞，更願意走上舞台上表演。

王桂菲說明，如果障礙者只是住在機構裡，外界都會投以異樣眼光，但當他們站上舞台時，無論表演得怎樣，就讓人感覺他們是真的不一樣，像是大明星一樣，透過演出，讓民眾可以更了解他們。

王桂菲也說，感謝蘋果日報慈善基金會連續兩年來給予支持，他們是在地的小團體，和許多大單位相比獲得關注也少，能申請到資源也有限，期盼有天他們能登上高雄文化中心表演，也預計將培訓他們進入學校演講，分享自身故事，更多人了解身心障礙者給予更多尊重。」

蘋果日報慈善基金會(以下簡稱蘋果基金會)除執行急難家庭服務外，每年從讀者「不指定」捐款中，提撥基金執行「圓愛社福計畫」，延伸捐款人愛心，補助各領域資源不足的社福團體，使其常態性服務不中斷。

2019年蘋果基金會「圓愛社福計畫」由不指定捐款中，提撥超過2千萬基金，支持偏鄉長輩、身心障礙者、兒童課輔、罕病家庭、原住民家庭培力、青少年中輟預防及新移民婦女職訓等各領域全台共58個社福團體。