〈時評〉韓國瑜很阿Q

高雄市長韓國瑜，在3月25日與中國國台辦主任劉結一的深圳會面中，對劉結一拋出的「支持兩岸城市在堅持九二共識基礎上加強交流合作」附和表示「強烈支持九二共識」。請注意：不是「強烈支持九二共識、一中各表」，而是只有「強烈支持九二共識」，下面呢？沒有了！

在劉結一離去後的記者會上，韓國瑜又像歷史老師上課講古一樣說了「1912年開始，國父孫中山推翻滿清，創立了中華民國」。請注意：「孫中山推翻滿清，創立了中華民國」，這不是百分百的廢話一句嗎？負責任的歷史老師，在點出1912年中華民國創立後，一百多年後的今天，是生？是死？是存？是滅？不必給個交代嗎？韓老師難道有難言之隱，否則，怎麼三緘其口起來？難道政治零分、經濟一百分之外，歷史也零分了？還有，韓老師在中國面前偷渡「中華民國」四個字的方式，不亦阿Q乎？

韓國瑜自認為這次的港澳行是「賣笑、賣水果、賣蔬菜、賣水產品」。賣水果、賣蔬菜、賣水產品，當然不是簽了備忘錄（MOU）就自動變正式訂單、可以開始出貨了，成績單，慢慢才會見真章；倒是「賣笑」的嘴臉，簡直如假包換，傳神到無以復加──3月25日在中國官員劉結一面前，一副唯唯諾諾、哈腰鞠躬、低聲下氣模樣，小心翼翼到連「中華民國」四個字，都要在劉結一不在的場合，才敢以拐彎抹角、遮遮掩掩方式說出口；在4月1日愚人節的高雄議會，面對民進黨團質詢時，卻使盡洪荒之力嚷嚷「你相信我講的嗎？我慎重講一遍，我支持中華民國，我熱愛中華民國」，不僅講出「中華民國」四個字，還「支持」、還「熱愛」，甚至於接著還神勇地加碼一句「台灣人沒有辦法接受一國兩制」！只敢在台灣喊、不敢在中國講「反對一國兩制」的韓國瑜，委實阿Q得緊！

韓國瑜這種（出外在中國官員面前）前恭（回台在自家議會）後倨的「賣笑」嘴臉，是不是讓人聯想起孟子的《齊人篇》？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）