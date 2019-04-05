歷史首次　美參眾兩院要求總統從葉門撤軍

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國眾議院在昨(4)日以247票贊成、175票反對，通過要求美軍停止提供沙烏地阿拉伯葉門戰爭協助的決議，該法案在上個(3)月就已經在參議院表決通過，民主黨在取得數名共和黨議員的支持下，讓決議成功過關，然而，川普已經威脅以總統否決權將決議退回國會重審。

這其實是美國國會又一次試圖挑戰總統戰爭權之舉，以1973年通過的《戰爭權力法》為依據，要求總統終止美軍在葉門的軍事介入，該法為避免總統將國家拖入戰爭泥淖，要求總統在派軍48小時內通知國會，而未經國會同意的軍事行動也不得在戰區停留超過60天。

無黨籍議員桑德斯(Bernie Sanders)和民主黨眾議員卡納(Ro Khanna)的聯合聲明指出，這是《戰爭權力法》通過後，首次有同性質決議同時通過參眾兩院的審核，被送到總統的桌上，這是一次重大的勝利，因為這代表著國會首次將決定要戰爭還是和平的權利，從行政權手上奪回。

事實上，在此之前，美軍已經在強大的輿論壓力下，停止提供沙烏地阿拉伯軍機空襲葉門後，要求空中加油的協助，卡托學會防禦與國土安全項目研究員佛里曼(Benjamin Friedman)則說，現階段美軍在當地提供的服務，大多限於情報支援、信號阻斷等，而不是直接的軍事協助，然而，沙烏地聯軍到底有多依賴美軍提供的服務，程度仍很難斷定。

卡納表示，雖然白宮已經放話要否決國會的協議，他仍希望川普可以把這個國會決議視為「人道主義問題」，而非「政治問題」，未來可能會組織一次「具良好動機」的面談，讓川普同意簽字，不過白宮並未對這次的溫情喊話作出回覆。

2014年爆發的葉門內戰今年已進入第五年，外國勢力的介入導致情況變得更為複雜，衝突已經造成超過6萬人喪生，上百萬人因此飽受飢荒所苦，被聯合國認為是當前全球最嚴重的人道危機之一，每天都有平民因為戰火死亡。

民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)認為，除了人道問題之外，由於美軍和沙烏地阿拉伯軍隊在葉門當地的活動，導致大量武器流入到戰亂地區民兵組織的手中，甚至像是蓋達組織在內的恐怖份子都有辦法從這個「軍事大餅」中分一杯羹。

他說，美軍在當地每多待一分鐘，就使美國更弱一些，這根本就是「國安危機」。