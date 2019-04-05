衣索比亞航空墜機報告出爐 證實防失速系統惹禍

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）衣索比亞波音737墜毀事件，又有新的發展，根據最新的報告指出，在墜機前，機長完全遵從波音公司建議的指示進行操作，然而在墜機前，飛機還是多次自動機鼻朝下進行俯衝，導致無可挽回的悲劇。

在此之前，波音的執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)首次承認，是因為飛機的防失速系統(Anti-Stall System)出現了問題，一般而言，該系統會自動偵測機鼻的方向，如果機鼻向上的角度過大，就會自動修正方向，讓機鼻向下。

然而，由於故障的緣故，系統錯以為機鼻向上角度過高，持續將機鼻方向向下修正，導致機師無論怎麼調整，飛機都會持續下墜，雖然機師可以短暫關閉該系統，改以手動糾正航向，感應器如果持續錯誤判斷機鼻方向，修正系統會再度開啟，導致機師必須不斷與系統「拔河」。

事實上，這已經是半年來第二次，波音737 Max型號的飛機因為系統出錯導致飛機墜機，這起事件甚至離去(2018)年10月印尼獅航JT610班機失事不到5個月；在超過300人因此罹難的情況下，全球各國的航空公司大多已經頒布波音737 Max的「禁飛令」，影響大約300架飛機的運作。

報告出爐後，並沒有直接將失事歸責於任何一方，只是表示機組人員完全符合駕駛資格，且有遵照正確流程，確實執行所有的因應步驟，除進一步建議波音公司重新審視他們的飛機操作系統外，也建議各國立法人員在確定波音公司檢查過後無虞，才能允許該款飛機復飛。

衣索比亞航空的執行長表示，雖然最後沒有成功拯救飛機和上面的乘客，公司對於他們飛行員的專業表現甚感自豪。

至於波音公司則已經認錯，並承諾儘速修正問題，然而，因為波音737 Max8系列，是波音公司推出用以抗衡空中巴士的低油耗短程飛機，現階段的墜機調查已經讓幾百架已經交貨的飛機全部停飛，加上上千筆訂單全部暫停，如果未能及時提出解決方案，對於波音公司的營收將構成巨大威脅。