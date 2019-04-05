世界大學社會影響力排名　慈濟大學與台大分居台灣冠亞軍

（台灣英文新聞/國際組 綜合整理）英國泰晤士報高等教育特刊3日發表「世界大學影響力排名」（University Impact Rankings），台灣有12所學校上榜，慈濟大學以第67名為台灣之冠，台大排名第70。

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education,THE）這項排行榜今年首度舉辦，以17項聯合國永續發展指標（SDGs）當中的11項作為評核各大學對社會影響力的標準，包括學術自由政策，校方對於兩性平權和氣候變遷的努力等，和一般針對學術研究等標準評核的結果，有很大不同。

排行榜涵蓋全球76國、462校。紐西蘭的奧克蘭大學（University of Auckland）以總分97.2高居全球第一，加拿大的麥克馬斯特大學（ McMaster University）第2，加拿大的英屬哥倫比亞大學(簡稱卑詩大學)和英國的曼徹斯特大學並列第3，倫敦國王學院第5。

台灣上榜的12所學校，除花蓮慈濟大學的67名排名最高，其他依序為台灣大學（70名）、成功大學（80名）、亞洲大學（101-200名）、彰化教育大學（101-200）、雲林科技大學（101-200）、朝陽科技大學（201-300）、中國醫藥大學（201-300）、中央大學（201-300）、高雄大學（201-300）、清華大學（201-300）、台北大學（201-300）。

對於首次參與即能擠入排名百大行列，​慈濟大學校長王本榮表示，這次創新的評比，重視的是學校對社會的影響力，聯合國的永續發表指標包括環保、社會責任和全球暖化以及改善人類的不平等等，這也是慈濟大學的學風和教風，這次能夠挺進全球前70名，代表慈大對在地和全球議題上的貢獻，更體現慈大培育的是具有專業和人文素養兼具的學生。

大學可自行選擇參與11項SDG，唯第17項『促進目標實現的夥伴關係』為必選標準，再加上大學最好的另外三項SDG共同整合為整體評核標準。全球76個國家462所大學都參與了這項新的排名方式，評核標準涵蓋大學對社會的影響力，並同時兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，不再只以研究教學指標為主。

王本榮校長表示，泰晤士高等教育(THE)大學影響力排名11項指標分別為良好健康與社會福祉，教育品質，性別平等，體面工作與經濟成長，產業、創新與基礎設施，減少國內及國家間不平等，永續發展市鎮規劃，確保永續消費與生產模式，氣候行動，和平正義與健全的司法，促進目標實現的夥伴關係。

中央社報導，全球居冠的奧克蘭大學在健康與社會福祉、促成目標實現的夥伴關係兩個項目上排名第一，在性別平等方面也取得高分。2017年有將近三分之一（31%）畢業生就讀的是健康相關專業，更有將近半數（48%）的女性大學生是家中第一個上大學的成員。

報導指出THE主編巴堤（Phil Baty）表示，這項排行榜「以另一個觀點評估大學的傑出程度」，並發展出一種前所未有的方式，看待大學在更廣闊層面形成的影響。

都柏林大學教授、「聯合國永續發展方法網路」顧問華爾希（Patrick Paul Walsh）表示，這是第一份對社會、環境、夥伴關係等影響力進行評估的大學排行榜。

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