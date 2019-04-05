蒼井優御用攝影師來台！新光三越國際攝影聯展　北、中、南巡迴登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「2019新光三越國際攝影聯展」共集結37位影像藝術家，300幅影像故事，包含日本知名攝影師橫浪修、台灣新生代攝影師吳建衡、徐聖淵、張晏廷等，期間並規劃導覽活動，自即日起於新光三越台北信義新天地A9的9樓展至22日，接著5月將前往台中、6月於高雄展出。

「2019新光三越國際攝影聯展」（SKM PHOTO）由新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦，攜手SNAPPP、EPSON等長期深耕於影像藝術的品牌共同舉辦；本次共集結37位影像藝術家、300幅影像故事，展區分為免費參觀的A區，以及需購票入場的B區。

免費開放參觀的A區展覽包含「2019新光三越國際攝影大賽得獎作品展」、「SKM PHOTO影像敘事特展室」、台灣攝影名家─吳東興「時序．影像」攝影展；B區則以「人像攝影」為主題，邀請到日本空氣感療癒影像大師－橫浪修（Osamu Yokonami以），及3位台灣新生代攝影師，分別為吳建衡帶來駐地印度期間記錄的大小節慶、徐聖淵的女子攝影、及張晏廷的男子攝影同台展出。



橫浪修作品（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



橫浪修作品展間（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

日本空氣感療癒影像大師橫浪修，被譽為蒼井優御用攝影師，擅長補捉自然光線與純粹心靈影像，作品總是讓人有和平、恬靜的感覺。其最具代表作品為《1000 Children》系列，以穿著校服的小女孩肩膊夾著水果為創作素材，當時為泰國兒童雜誌拍攝時，突發奇想讓小朋友結合當地盛產的新鮮水果拍照，雖然每位小朋友都穿上同樣的服裝，有著同樣的姿勢，但他們的神情、性格卻是截然不同的。

另外，這次也來台展出的系列作品《Assembly》，是《1000 Children》概念延伸出的另一個拍攝專題，以身穿制服的中學生為概念，在街頭猛然一看，會覺得是一個整體，細看後會發現每個人都是獨立的個體，個性相當鮮明。回歸到整體之後，每個人的個性又消聲匿跡，只看見集體的共性。



徐聖淵與全新系列作品《無條件的愛》（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

此外，台灣首位獲法國PX3攝影獎的攝影師徐聖淵（Shengyuan Hsu），也帶來成名作《哭泣女孩》及全新系列創作《無條件的愛》。《哭泣女孩》耗費6年時間創作，徐聖淵跨出台灣走訪北京、上海、京都、香港、沙巴等地方，與超過五百位素昧平生的女孩相遇，用相機凝結了她們生命中最悲傷的時刻。

《無條件的愛》以人類與寵物坦誠相見的平等概念，請模特兒想像「牠有一天會離開你」的情緒並記錄下來。徐聖淵認為，人類選擇另外一種生物當作寵物其實是一種安全的關係，可以毫無保留、放心地付出感情而不必擔心「受到傷害」，相較之下人與人之間相處的變化因子實在太多。他曾經失去過也受傷過，於是開始想要見證這種「無條件的愛」。

年度「新光三越國際攝影大賽」提供攝影師交流平台，台灣攝影名家吳東興，同時也是新光三越國際攝影聯展活動創辦人，此次也以「時序．影像」為主題，紀錄生活中自然美景的百變姿態、感受「時序」緩慢流逝所帶來的絕妙美感。

吳東興透露，不同「時序」的美感，甚至巧遇最美的幻變「時序」，正是攝影帶給他最大的樂趣，而「時序」本身也是個規律者，所以當「時序」在考驗你的攝影耐心時，大可不必亂了方寸，靜下心來等候或是享受當下，用心感受它所將要交付予我們的攝影課題。

此外，展期現場每日皆有3場定時導覽服務，場次分別為13:30、15:30、19:00，還有多場攝影講座活動，歡迎大家一同感受影像藝術的絕妙魅力！更多活動詳情請前往新光三越文教基金會官網查詢。