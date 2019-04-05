高市府放棄上訴擬編3200萬賠償　小林村滅村災民感謝遲來正義

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 2009年8月莫拉克風災造成高雄甲仙鄉小林村滅村，倖存的138名災民以政府未積極撤村等理由訴請國賠，纏訟10年，案經上訴至高雄高分院，日前逆轉勝訴。

綜合媒體報導，一、二審災民皆敗訴，合議庭認為絕大部分的災民無法證明莫拉克造成損害與公務員不作為有關，僅15人獲最高法院發回更審，要求查明高市府是否未盡責任之處。日前高雄高分院更審宣判逆轉，15位災民每人獲賠150萬到300萬元，仍可上訴。自救會長蔡松諭聽到判決後當庭落淚。

高雄市長韓國瑜3日更表示，市府決定放棄上訴，並列編3200萬元預算，盼市民能得到應有補償，讓莫拉克國賠案劃下句號。小林村的居民又驚又喜，簡直不敢相信自己的耳朵。

自救會長蔡松諭表示，韓市長用他倡導的愛與包容貫徹實踐在小林村的國賠案，「真的很謝謝他」；因為這10年間，倖存的居民除療傷止痛，還要跟國家打訴訟，身心俱疲，「其中的煎熬真的非外人可以想像」。

2009年莫拉克颱風來襲，高雄市甲仙區小林村慘遭滅村，造成381人死亡、16人失蹤，100餘災民訴請國家賠償。2017年經最高法院判決，除住在土石流潛勢區的15戶災民發回高雄高分院更審，其餘都敗訴確定。

小林村滅村後，罹難者家屬與倖存村民成立自救會，自救會認為，當年高雄縣政府防災中心事發前對甲仙區公所發布小林村土石流黃色與紅色警戒達8次，但區公所卻未依規定強制撤離村民難辭其咎，因而提告向高市府及甲仙區公所要求國賠。

台灣高等法院高雄分院3月27日下午發布新聞稿說明更一審逆轉理由指出，合議庭認為高市府當時未對這15戶災民採強制撤離，確有疏失，難辭其咎，判決災民勝訴。

中央社引述長期協助災民打國賠訴訟的律師鄭文龍說，八八風災至今快要10週年，感謝高雄高分院終於給小林村受災戶一個遲來的公道，「社會還是有公義的」。他指出，一、二審判決都認為既然是天災，公務員就沒有責任，這是錯誤的見解；最高法院發回更審時也直指，災害防救法一再強調，政府有義務執行預先避難或減災措施。