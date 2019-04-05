香港修訂《逃犯條例》人犯送中　人權團體：台人過境恐遭逮

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）香港政府推動《逃犯條例》修法並於3日通過一讀，形同開啟把港人與在港外國人移送中國受審的大門，台灣人權團體4日表示「非常遺憾」，並提醒踏足香港的台灣民眾人身安全堪憂。

香港目前和20國簽有逃犯移交協議，但相關法律不適用於中國、澳門和台灣，香港政府提議刪除此限制。《逃犯條例》通過後，中國可要求香港代為拘捕引渡逃犯，但外界擔心新法將讓中國藉機抓捕讓北京不滿的港人或在港外國人，將削弱香港國際地位。

台灣蘋果報導，台灣經濟民主聯合召集人賴中強律師4日對此表示非常遺憾，他也高度擔心台灣公民因旅遊而過境香港或轉機，都可能被中國主張為罪犯，而遭引渡到中國。

賴中強以李明哲事件為例，稱李遭中國法院定罪的理由，就是在網路上批評中國政府。批評中國的台灣網友比比皆是，對中國而言，要以顛覆國家罪名主張這些人犯罪，簡直是「太容易了」。再以銅鑼灣書店老闆為例，在尚無該法前都會被綁至中國，遑論該法生效後，異議人士遭移送中國的風險。

賴中強說，不僅是台灣人要當心，在港或過境香港的國際商務人士，都也有可能依莫虛有罪名遭捕送至中國審判。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，台灣不把香港與中國一視同仁，香港也應該把中國與台灣分開處理。假使港府通過修法，建議我政府應該採取更強硬措施，例如發布旅遊警告等，讓國人得知風險，考量是否赴香港旅遊甚至轉機。

蘋果也報導，香港的民主黨主席胡志偉強調《逃犯條例》修訂的核心問題，是因為中港兩法律區界消失，另外雖然明定政治犯不得移交，但中國大可羅織其他罪名，但「特區政府有無膽量拒絕中央要求引渡呢？」民主黨因此與堅持在7月完成修例的特首林鄭月娥決裂，考慮彈劾。

香港蘋果則報導，香港金融界擔心修法影響外資投資信心，若觸發撤資將打擊香港作為國際金融中心的地位，引起港人失業潮。