台師大「水・彩」獲邀北京國家大劇院　嘉義縣表演藝術中心4/27登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）由台師大表演所推出的「水・彩」跨界展演，甫於廈門、深圳完美落幕，近日又喜獲捷報，收到北京國家大劇院的11月演出邀約。此外，也將於4月前往嘉義縣表演藝術中心演出，接著8月登台廣州的廣東藝術劇院，為生態永續盡一份心力。

多媒體劇場「水・彩」已於近日結束海外首演，由台師大表演所所長夏學理領軍，攜手國際知名生態藝術大師楊恩生、留德鋼琴家童仲頤、雲門前首席舞者吳義芳、留美舞蹈家張夢珍、名舞蹈家莫嵐蘭、以及音樂才子朱雲嵩博士等人，前往席設1,500座位的廈門嘉庚劇院、深圳保利劇院進行海外首演，演出後獲佳評如潮。

另外，「水・彩」團隊在演出後，更馬不停蹄的出發廣東藝術劇院進行導賞會和與會者分享對談，值得一提的是，由於過去建立的高品質，其導賞會由享譽全球的史坦威鋼琴承辦贊助。



雲門前首席舞者吳義芳於「水・彩」中演出（圖/夏學理提供）

中國媒體在看完演出後表示，生態多媒體劇場所具有的茂盛、茁壯、欣榮的生命精神和靈魂升騰，在「水・彩」中表現得淋漓盡致。它讓生態藝術和劇場藝術這兩條原本平行的線神奇地產生交集，令生態之美與生命之彩得以君臨巨幕之前。

中國媒體也強調，在音詩畫舞的交迭間，表演者們不僅演繹著依水衍生而出的自然百態，更成了水源本身。他們的深情就像生命之水，源源不斷地流動，滔滔不竭地充盈著俗世的角落。他們詮釋的潤澤感、生命力和包容性，似乎有著某種溫暖和治癒的功效，激發著身臨其境的觀者心中，一些被忽視和難以描述的視聽感受。

如今，多媒體展演「水・彩」更於昨（4）日接獲北京國家大劇院的邀約，將於11月12日前往演出。然而，這一切看似冥冥之中自有安排！夏學理於臉書上表示，托母親生日（4/4）的鴻福，「水・彩」生態多媒體劇場喜獲北京國家大劇院邀請演出，演出日恰又是家父母結婚60週年紀念日，且父親生於北京，相信是他在天蔭庇，力促生態永續。

一連串的美妙巧合力促團隊精進，「水・彩」更不忘本的返回故鄉演出。夏學理透露，因為深受生態畫家楊恩生教授，在極地以生命做創作的感動且基於生態永續的使命，「水・彩」將於4月27日前往阿里山下的嘉義縣表演藝術中心演藝廳進行兩場演出，如有興趣的民眾，請電洽嘉義市文化局（05-2788225）或嘉義縣表演藝術中心（05-2065675）查詢。