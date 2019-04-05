【更新】南韓平昌冬奧舉辦地傳森林大火　已知2死逾300棟住宅被毀

更新時間 2019-04-05 10:52

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 最新外電報導，南韓政府5日上午9時宣佈東部森林大火為國家災難，涉及地區為江原道高城郡、束草市、江陵市、東海市和麟蹄郡一帶。

此項宣示意味政府將發佈災難預警，調動人力物力，劃設危險地區禁止出入，發佈疏散令，提供應急救援等措施。政府還將為災區居民安排臨時住所，提供救援物資，並為傷亡人員提供治療或安葬費用。

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 南韓江原道東部地區昨(4)日晚間發生大規模森林火災，當局仍在設法控制火勢。發生火災的山區，曾是2018平昌冬季奧運舉辦地點。

綜合南韓媒體與美聯社報導，受災面積至少達385公頃，已知造成2人遇難，另有11人受傷，疏散人數達4230人，300餘棟住宅被燒毀。

南韓陸軍第8軍部隊2500多名官兵也已轉移至安全地帶。政府投入45架直升機、77輛消防車及超過1.3萬消防人員進行滅火工作。

據悉森林大火是在4日晚間從江原道麟蹄郡引發，火勢在每秒風速20-30公尺的強風助長下蔓延至高城郡、束草市、江陵市玉溪面和東海市望祥洞。東海市一家養老院、望祥野營場等多個設施都遭到波及。

昨晚東海高速公路一度全面禁止雙向車輛通行，在風勢逐漸減弱後才恢復通行。束草市和高城郡已宣布，當地52所學校全部停課。