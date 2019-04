台灣首位女性棒球主審劉柏君努力突破性別鴻溝與障礙的歷程,躍上聯合國婦女權能署官方推特,沒想到貼文搞烏龍,雖註明她來自台灣,卻解釋「台灣是中國的一省」。劉柏君則在臉書上呼籲網友一起發聲「台灣不是中國的一省」。

外交部長吳釗燮今天傍晚也在外交部官方推特上轉推聯合國婦女權能署的推文。他在推文中除了讚許劉柏君的成就,也問說:「為什麼要錯誤地說,柏君來自中國的一省?」吳釗燮強調,劉柏君來自台灣。

Spectacular achievement & we warmly congratulate her! But why ruin it by incorrectly stating Po-chun is from a province of #China? She's from #TAIWAN. Period. JW https://t.co/WDtOijNgsC