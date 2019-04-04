前兒童之家宿舍經4年修復　南崁兒童藝術村今試營運

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）前身為兒童之家員工宿舍的「南崁兒童藝術村」，經過四年的修復，在今（4）日兒童節試營運開幕，桃園市長鄭文燦表示，市政府保留原建築發展南崁兒童藝術村做為藝術基地，期盼從小培養孩子的藝術才能及審美觀，讓美學教育紮根。

1980年興建的北區兒童之家員工及院長宿舍，前縣府原規畫改建為蘆竹國民運動中心，但遭到當地護樹聯盟和文資保存者抗議，要求保留原址。鄭文燦四年多前成為桃園市長後，允諾保留並修復兒童之家員工宿舍，桃園市府於2015年完成全區歷史建築指定登錄，並投入新台幣7,358萬元進行調查研究及修復工程，逐步發展成南崁兒童藝術村。

鄭文燦今日戴著船長帽出席試營運開幕，並與南崁兒童弦樂團合唱「當我們同在一起」。他致詞時表示，市政府以保留建築、生態及文創再生等方式發展南崁兒童藝術村，並結合在地團體推廣兒童劇團、樂團及美術班等活動，從小培養孩子的藝術才能及審美觀，讓美學教育紮根。

鄭文燦強調，藝術教育並非侷限於校園，透過藝術村的設立，可以增添不同學校的孩子及家長間的互動，而藝術村也保留原育幼院的兒童教育史料，將以展覽的方式讓更多市民瞭解這段歷史。

鄭文燦也指出，位於中壢國小後方的「壢小故事森林」已於昨（3）日開館，今日是兒童節，他期盼以壢小故事森林及南崁兒童藝術村兩項設施作為禮物，讓孩子們度過一個不一樣的節日。