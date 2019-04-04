自然生態農場自給自足　新住民攜手原住民、街友

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「西羅亞自然生態農場」為首座結合新住民、原住民及街友3種不同族群共同開闢的場所，農地皆全採無農藥及化肥的自然農法方式栽種有機蔬果，已成功種下第一批菜苗。

蘋果報導，嘉義第一處結合新住民、原住民及街友3種不同族群共同開闢的「西羅亞自然生態農場」，在嘉義市社區大學及嘉義大學農業推廣中心協助下，種下第一批菜苗後正式開幕。農地皆全採無農藥及化肥的自然農法方式栽種有機蔬果，除了自給自足外，未來將創作美味料理，打造自己的蔬果及餐飲品牌，開創一片新天地，自力共生拚未來。



「西羅亞自然生態農場」位於阿里山公路番路鄉段五虎寮橋旁，農場主人陳嘉慶為協助更生人、新住民及原住民3個族群一起共好，去年接受嘉義市社區大學「自然農法分享班」以及嘉義大學農業推廣中心協同輔導開闢自然農法生態農場，與新住民、原住民、遊民合作經營，種植有機蔬果。



陳嘉慶表示，有感於新住民、原住民及遊民身處較弱勢，謀生不易，目前共邀集10多位新住民姊妹及40位原住民及街友夥伴一起加入耕種及經營團隊，學習自己種菜、澆水、和施肥等耕作技巧；將來蔬果採收後，發揮創意異國料理自種食材，分享社區民眾、體會這份從土地到餐桌，辛苦耕耘之後的真實滋味。

陳嘉慶的夫人馬敏，10多年前從中國嫁來台灣，她表示，看到不少新住民的姊妹嫁到台灣後，都以照顧家庭為重心，為生計只能選擇打零工，另外有的還遭遇家暴、下一代教育等諸多家庭問題，因此農場也將成為課業輔導、親子生態教育及生活互助的園地，所栽種有機蔬果，除了自給自足外，未來還將打造自己的蔬果品牌，製作各種新住民及原住民美味料理，開創餐飲新天地，共同打拚新未來。