四川省川劇院經典「白蛇傳」　臺灣戲曲中心登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）四川省川劇院帶來經典之作《白蛇傳》及《川劇傳統經典折戲專場》，由崔光麗、劉誼兩位梅花獎演員領軍新、中生代共65位演員，將於4月6日及7日臺灣戲曲中心登場。

國立傳統藝術中心第二屆「臺灣戲曲藝術節」特別邀請四川省川劇院，帶來大家耳熟能詳的《白蛇傳》，《川劇傳統經典折戲專場》，其中，在川劇中的白蛇允文允武，青蛇或男或女的形象也是一大特色。

四川省川劇院曾赴邀德國、匈牙利、盧森堡、愛爾蘭、美國、日本、泰國、印度等地演出，以悠久的文化傳統和豐富的演出劇碼，推動川劇藝術走向世界。本次演出戲目，匯集川劇變臉、踢慧眼、牽眼線、吊打、托舉、站肩、掛頸、纏腰、滾禪杖、鑽圈等高難度的技巧，盼讓台灣觀眾經歷一場難忘的川劇盛會！

四川省川劇院時隔20年再次赴台，由崔光麗、劉誼兩位梅花獎演員，國家一級演員熊憲剛、夏昌榮，率領優秀中青年演員何洪慶、朱秋華、譙紹富、譚紅梅、馮午、張浩、萬多等65人的堅強陣容一齊亮相，為臺灣觀眾獻上他們的拿手好戲，包括經典劇目《白蛇傳》，和《川劇傳統經典折戲專場》的代表劇碼〈情探〉與〈六月雪〉。

其中，川劇《白蛇傳》將由國家一級演員、梅花獎獲得者劉誼飾演文白蛇，周婷飾演武白蛇，楊坤昊飾演許仙，謝章洪飾演男青兒，劉穌飾演女青兒。用細膩的表演，優美的唱腔，配合精彩的武打，將此一流傳千年的浪漫愛情故事，用獨具巴蜀韻味的審美情趣的表演形式，於6日呈現在觀眾面前。

值得一提的是，白素貞的人物形象前文後武，文白蛇演繹了白素貞的靈動典雅；武白蛇展現了白素貞的颯爽英姿。青兒以男女兩個不同的形象輪流串演，也是該劇的一大特色。

另外，將於7日登場的折子戲，則精選了《包公賠情》、《老背少》、《殺狗驚妻》、《情探》、《跪門》、《六月雪》共六折戲組成《川劇傳統經典折子戲專場》，可謂是生旦淨末丑、唱唸做打武俱佳。

將於臺灣戲曲中心大表演廳登場的經典《白蛇傳》，充滿各種高難度技巧，例如變臉、踢慧眼、吊打等，曾赴多國演出，深受觀眾歡迎和好評；《川劇傳統經典折戲專場》則包含了6個折子戲，兩位梅花獎演員各自擔綱演出〈情探〉、〈六月雪〉，川劇融入了川人民風個性，具有很強烈的藝術風格。