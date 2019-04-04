新住民攜新二代過兒童節　動手做燈籠解鄉愁

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）適逢兒童節，新北市中和區漳和國中附設幼兒園今（4）日在新住民學習中心舉辦兒童月活動，邀請社區親子共120人參與，新住民帶新二代體驗自己小時候在越南兒童節常見的手做燈籠，除了一解鄉愁之外，親子也一起度過一個不一樣的兒童節。

中時報導，漳和國中校長何文慶表示，兒童月活動不僅讓孩子們了解節慶的意義，透過新住民家長的參與，也讓新住民子女對於媽媽祖國文化有更深刻的了解。學校成立新住民學習中心，規畫多元課程讓新住民家長可以習得一技之長，而孩子可以就近就讀公立幼兒園，平常方便照顧接送，亦讓新住民親子關係可以更緊密。

幼生阿志的媽媽是越南籍新住民，剛進入漳和國中補校就讀，每天下午4時，阿志媽媽接回阿志後，匆匆吃過晚餐，就帶著阿志跟一歲的弟弟，到漳和國中補校上課，有時來不及吃晚餐，就讓阿志在補校辦公室臨時托兒區用餐，保母阿姨說阿志相當懂事、乖巧，累了就趴在桌上休息等媽媽下課。

阿志跟爸爸、媽媽及弟弟一起參加活動，他開心地說：「我媽媽很厲害，考試都考好，我以後也要跟媽媽一樣，我喜歡媽媽教我做燈籠，我也想做一個給弟弟。｣阿志媽媽說這個燈籠會讓她想起越南的家，但是現在她的家在這裡，看到孩子健康平安的長大，一切的辛苦都值得。

幼生小祥因為很少接觸媽媽家鄉的文化，從小便排斥和媽媽一起去參加活動，媽媽一直很苦惱如何讓孩子敞開心胸接納自己，剛好學校辦了這個兒童節活動，媽媽帶著小祥一起做燈籠時，小祥臉上露出開心的神情，甚至在活動最後拉著媽媽的手說：「下次還要跟媽媽一起提燈籠。」讓新住民十分感動的表示，感謝校長和漳和國中附幼團隊用心籌劃這次活動，讓孩子可以認同家鄉文化，也增進親子間感情。

附幼主任李麗娟表示，新住民家庭需要學校多一些支持跟協助，對於新住民孩子的文化教育更應該涵蓋多元，這次手做燈籠活動結合漳和國中新住民學習中心資源，讓新住民孩子度過一個很有意義的兒童節，對於本國籍的幼兒也是很新鮮的體驗，往後會持續結合新住民學習中心資源辦理幼兒園親子活動，培養幼兒理解多元文化的內涵。