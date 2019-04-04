媽祖在馬祖　遶境影片入圍美國艾美獎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一年一度的媽祖遶境活動即將於4月中起駕，此時傳來喜訊，由觀光局與美國公共電視網（PBS）聯手製作的《台灣媽祖與馬祖》（Taiwan Matsu Festival and Islands）節目，入圍了第46屆日間創意藝術艾美獎。

《台灣媽祖與馬祖》是觀光局與美國公共電視旅遊節目Joseph Rosendo's Travelscope共同策畫製作，獲日間創意藝術艾美獎（The Daytime Creative Arts Emmy Awards）生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導（Outstanding Directing for a Single Camera Lifestyle, Culinary, Travel or Educational and Informational Program）提名。

這是繼《台灣燈會》、《台灣鐵路大冒險》與《台灣澎湖群島》等精彩作品後，台灣在地特色節目再度在國際發光發熱。

Joseph Rosendo's Travelscope於2017年來台參加媽祖遶境及進香活動，主持人羅森度深入淺出介紹台灣民間信仰媽祖文化與馬祖的關係，將「大甲媽祖文化節」與「媽祖在馬祖」作巧妙連結，走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嚐地方美味。該節目已於2018年4月在北美地區播映。

當時羅森度跟著媽祖走訪台灣沿海鄉鎮，看到浩蕩的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊，及成千上萬信眾，感受凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力。

此外，Travelscope去年首播的第10季系列旅遊節目，也包含《台灣生態旅遊》（Taiwan Naturally）特輯，介紹台灣成功致力於山林及鳥類保育，產地到餐桌等特色。