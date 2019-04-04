美女新住民進駐文創聚落　榮獲「十大傑出婦女獎」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中國籍新住民張艷君獲得嘉義縣2019「十大傑出婦女獎」，結合「水道頭文創聚落」235幸福市集，發揮她的手作文創長才，為自己及新住民朋友們，提供創業行銷平台，共創美好未來。

獲得嘉義縣2019「十大傑出婦女獎」的新住民張艷君，近期參加嘉義縣文花觀光局的水道頭文創聚落發展方案，透過企畫提報，通過甄選，取得進駐朴子水道頭文創聚落園區的資格。

今日報導，來自中國廣西的新住民張艷君，面對丈夫去世後，以一個單親新住民母親堅強而辛苦的撐起一個家，在「再苦的日子都過了」及各方的鼓勵、自己認真的不斷學習下，努力壯大自己，除了曾經參加「婦女權益促進發展基金會」辦理的「新住民女性創業加速器」計畫，獲得「優質獎」外，也接續取得中級檢測師、舞蹈、廚師、游泳、桌遊等各項證（執）照，充份展現出多才多藝的自己。

近日，張艷君再與「嘉義市新移民女性關懷協會」理事長張麗梅合作，在嘉義縣新修造的日式房舍中佈置具有新住民文化氣息櫥櫃與展示空間，打造嘉義縣「第一個新住民文創據點」，成為「水道頭文創聚落」235幸福市集文創的亮點。

移民署嘉義縣服務站表示，幾年前，張艷君憶念家鄉奶奶製作的辣醬滋味，結合先生最愛的海鮮干貝，將兩地家鄉思念與記憶，以丁香魚干貝製作成「憶之味」干貝辣醬，除了給自己的小孩與家人食用外，也在友人的鼓勵下，開始對外分享這份愛心，不自覺中，「憶之味」因為「美味與安全」而闖出名號。

張艷君表示，特別感謝內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站行動服務列車，及林炳煌主任率領移民輔導團隊前來關懷及指導進駐「水道頭文創聚落」的籌畫工作；也感謝嘉義縣社會局婦幼科、嘉義縣海區新住民家庭服務中心的到場鼓勵與指導；更感謝張麗梅理事長的背後支持，讓理想能夠付諸實現。

張艷君指出，在進駐「水道頭」後每月的235幸福市集，希望能夠吸引嘉義縣、市，甚至全國各地的新住民朋友，把各自的拿手絕活拿到園區一起來尋求展出的空間，希望通過這個文創據點，提供一個平台為新住民朋友帶來更多展出的空間，創造更多的收入，為新住民朋友的及其家庭創造更美好的未來。