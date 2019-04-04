北投亞太飯店婚宴 丹鳳山夢幻戶外證婚

2018全新落成的北投亞太飯店，獨攬丹鳳山美景，環境清幽，戶外廣場露天證婚儀式，面對青山環繞，彩蝶翩舞，浪漫光影交錯怡人景致，打造專屬於您的戶外夢幻婚禮。全新打造的『亞太宴會廳』高雅氣派寬敞奢華，符合大型婚宴需求，可容納約40桌宴席，是目前北投地區最大最新的宴席場地。浪漫的結婚進行曲搭配璀璨水晶燈奢華耀眼，照耀新人幸福的紅毯，見證幸福的一刻。香港主廚特別為新人們打造粵式精緻美饌佳餚，特別推出平日超值價，2019『經典囍宴專案』NT$18,800元起(限平日)，平假日『摯愛囍宴專案』NT$20,800元起，精緻的中式婚宴大菜，由香港主廚精心設計配置，數十道美味佳餚，絕對物超所值，驚艷您的味蕾，快來北投亞太飯店規劃屬於您最獨特的夢幻婚禮吧。

面對丹鳳山美景環繞 打造夢幻戶外證婚儀式

北投亞太飯店獨一無二的戶外婚禮場地，打造一場別出心裁的戶外夢幻婚禮，北投亞太飯店戶外廣場露天證婚儀式，面對丹鳳山美景，彩蝶翩舞，浪漫光影交錯怡人景緻，營造出如夢似幻的氛圍，在青山環繞之下許下永恆的誓言，浪漫甜蜜的西式婚禮進行曲，已成為北投最搶手的婚禮會場，幫您打造專屬於您的戶外夢幻婚禮。而其他中小型的宴席場地，包括擁有獨立戶外露台空間的丹鳳廳、寬敞明亮的迎曦廳、以及獨立尊榮的16人大桌包廂新月廳等，均十分適合小型文定及溫馨婚宴。北投亞太飯店遠離都會塵囂，獨攬「丹鳳山」的沉靜之美，鬱鬱蔥蔥的山林景象，城市中的世外桃源，偶而浮雲掠過，十分療癒、也極度迷人，高雅清幽自成一格的環境很適合婚禮的獨特性，打造專屬於您的高雅夢幻婚禮。

北投地區最大最新宴席場地 亞太宴會廳高雅氣派

北投亞太飯店全新落成的『亞太宴會廳』高雅氣派寬敞奢華，可容納約40桌宴席，符合大型婚宴需求，並可分隔兩個空間的全新場地，依照賓客人數為您作最完善的安排，無樑柱的寬敞空間，是目前北投地區最大最新的宴席場地。全新的亞太宴會廳璀璨水晶燈奢華耀眼，彷彿進入色彩多變的夢幻世界，照耀新人幸福的紅毯，新穎的影音設備讓舞台活動更多元，提供新人彈性運用，見證新人幸福的一刻。香港主廚打造的粵式精緻美饌佳餚，澎派海陸創意料理，食材新鮮，用料實在，精緻的粵式婚宴大菜，由香港主廚精心設計配置，數十道美味佳餚，絕對物超所值，驚艷您的味蕾。

經典粵式美饌佳餚 西式夢幻婚禮頂級專案

北投亞太飯店推出四種喜宴價格滿足全方位需求，主打經典粵式美饌佳餚，西式夢幻婚禮頂級專案，特別推出平日超值價『經典囍宴專案』NT$18,800+10%(限平日)，『摯愛囍宴專案』NT$20,800+10%，『永恆喜囍專案』NT$23,800+10%，以及『璀璨囍宴專案』NT$28,800+10%。四種方案均有十桌以上的婚宴貼心配套服務，包括果汁暢飲、婚前SPA保養之旅優惠、婚企、小管家等，滿足所有新人的婚宴需求。而二十桌以上加贈香檳塔儀式、免費提供婚宴企劃及主持，專屬新人休息室以及餐前輕食，戶外證婚廣場儀式優惠五折，以及經典雙人客房住宿一晚等，十分超值。三十桌以上則有入住經典房升等豪華客房、迎賓雞尾酒、以及戶外廣場免費證婚儀式以及亞太精選幸福好禮。『婚前SPA保養之旅優惠』則是今年婚宴新增的一大亮點，不同桌數則有不同的優惠折扣，讓新娘們可以美美地出席紅毯上人生最重要的一刻。

經典粵式美饌佳餚，每桌『摯愛囍宴專案』NT$20,800+10%，嚴選新鮮食材，整桌饗宴大菜，豐富宴席，CP值超高，『百年好合繽紛盤』尤以明爐烤鴨為賣點。『錦繡龍蝦沙拉盤』和『花好月圓添美意』象徵繽紛圓滿之意。『雪蛤三絲燴生翅』以香港主廚經典拿手的羹類為主，養生清爽。其中最大的亮點菜色為『皇家磨菇醬肋排』，先醃製過再淋上蜂蜜以BBQ的方式烤過，以新鮮蕃茄洋蔥熬煮一小時，調成主廚特製的醬汁，中西融合烹調方式，令人驚艷。『翡翠蠔皇燴花膠』選用多利魚的魚肚，富含膠原蛋白，淋上粵式蠔汁，佐以銀杏、花椰菜、草菇，豐富多元蔬菜繽紛集錦。『上湯鮑魚燉全雞』選用老母雞、金華火腿等熬煮而成的中式上湯，味醇湯鮮，加入鮑魚等真材實料，是一道上等的經典湯品。『東港櫻花蝦米糕』師傅自製的米糕，Q彈香氣十足，搭配櫻花蝦特別道味。法式精緻甜點以及時鮮果盤，甜點師傅自製的甜點，精緻可口驚艷味蕾，水果香甜解膩。

北投亞太飯店高雅清幽 打造專屬的高雅夢幻婚禮

北投亞太飯店遠離都會塵囂，獨攬「丹鳳山」的沉靜之美，鬱鬱蔥蔥的山林景象，城市中的世外桃源，偶而浮雲掠過，十分療癒、也極度迷人，高雅清幽自成一格的環境很適合婚禮的獨特性，打造專屬於您的高雅夢幻婚禮。