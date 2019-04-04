總統府音樂會6日登場　跨世代卡司凱道開唱

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）2019年總統府音樂會週六（6）晚間將首度移師總統府前凱達格蘭大道舉辦，並堪稱是史上規模最大的一場，總統府今（4）日公布完整卡司，將由兒童合唱團、獨立創作歌手，以及資深藝人等串連兩個小時的精彩節目。

總統府發言人林鶴明表示，今年恰逢總統府建築落成100年，總統府音樂會也特地移至凱達格蘭大道前，讓更多民眾參與欣賞，兩個小時的表演節目以「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題串連，相信勢必能帶給觀眾包括聽覺及視覺的全新體驗。

林鶴明指出，「地之美」以臺灣沃土中的豐富地景，滋養培育出多元而獨有的生命為主軸，邀請桑布伊、乱彈阿翔等人，透過歌聲呈現開闊的包容之力與強勁的生命力。

林鶴明表示，「人之美」傳遞多元族群融合，有曾淑勤搭配臺中永安國小與惠文國小的百人編制兒童合唱團、國寶楊秀卿老師帶領的微笑唸歌團搭配李英宏與栢樂座共同演出、王彩樺搭配三牲獻藝、國防部藝工隊、生祥樂團、陳宏豪、紀曉君與吳昊恩搭配演出。

林鶴明提及，「人之美」最後由迷幻搖滾樂團法蘭黛搭配蔡振南的跨世代組合，多組新秀與前輩的共演組合，呈現世代間的相互尊重與對話。

林鶴明表示，「心之美」則展現自信前行的勇氣，有創作女歌手鄭宜農、龐克搖滾樂團滅火器，齊心為臺灣的未來努力，為音樂會劃下句點。

總統府音樂會將在週六晚間7點登場，更多內容請至活動網頁查詢。