駐顏有術靠科技 日本研究破解肌膚不老密碼

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）世人總說美麗是「膚淺」的，但誰不希望青春永駐？日本最新研究發現，肌膚不老關鍵或許就藏在某種蛋白質身上。

《法新社》報導，一種名為COL17A1的蛋白質，具有鼓勵細胞競爭（cell competition）之功能，此一汰弱留強的過程，有助刺激強壯細胞生長，是維持組織健全，肌膚完好無缺之關鍵。

然而，COL17A1蛋白質並非源源不絕，會隨著年紀逐漸耗盡，導致弱細胞增生，使皮膚變薄，容易受損，難以修復。此一過程就如同紫外線一般，是造成肌膚老化之主因。

東京醫科齒科大學（Tokyo Medical and Dental University）幹細胞生物學系因此展開研究，盼能找到可刺激此種蛋白質生長之化合物。由於老鼠尾巴多項特質激似人體皮膚，便拿來做實驗。

結果發現，將名為Y27632與香莢蘭乙酮（apocynin）的兩種化合物施用於深度受損的肌膚上，修復效果驚人，有著促進皮膚再生、減緩老化之功效。此一結果令人振奮，研究小組將與藥妝廠商合作，假以時日，或許就能研發出抑制肌膚老化之終極乳霜與膳食補充劑，不老妖精不再是夢想。

研究發表於《自然》（Nature）期刊。