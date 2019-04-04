台灣去年出口規模創歷史新高 全球排名第18

台灣去年出口規模創高，根據世界貿易組織（WTO）公布的全球商品統計，台灣出口占全球出口規模的1.7%，仍維持第18名，反而是進口規模前進2名，來到第17名。

根據財政部統計，去年出口總值3359億美元，連2年突破3000億美元大關，並創歷史新高紀錄。但由於去年全球進出口貿易興盛，多數國家出口表現同樣亮眼，因此台灣出口在全球貿易總額的占比並未提高，反而較前一年下降0.1個百分點。

根據WTO最新公布的全球商品統計，2018年全球出口總值19.5兆美元，年增9.8%，連續兩年正成長，以中國出口2兆4870億美元居第1，占比12.8%，其後依序為美國占8.5%、德國8%、日本3.8%，南韓出口6049億美元，占比3.1%，排名續居第6。香港排名第8、新加坡第15，雙雙滑落1名。

至於台灣出口規模3359億美元，占比1.7%，較前一年下滑0.1個百分點，世界排名維持第18。且亞洲四小龍出口值均創歷年新高，其中南韓首度突破6000億美元。

在進口方面，2018年全球進口總值19.9兆美元，年增10.1%，前5大進口國為美國、中國、德國、日本及英國，香港及南韓分列第8、第9，新加坡第16。台灣去年進口規模2863億美元，占全球比重1.4%，居第17名，較前年進步2名。

觀察近10年主要國家出口全球占比變化，中國因積極推動經濟改革，及擁有勞動優勢，自2009年起取代德國、美國，躍居全球出口首位，近10年占比大幅提升3.9個百分點。美國增加0.6個百分點，南韓、香港受惠新興市場崛起及區域貿易成長，占比分別提高0.5及0.6個百分點，台灣出口比重較10年前小幅上升0.1個百分點，日本、德國出口占比則分別下滑1及0.9個百分點。