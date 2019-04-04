反毒惜食PK戰熱鬧登場　企業、新住民紛紛響應

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）2019第三屆反毒惜食PK戰透過精彩活動，企業家、新住民等紛紛熱情響應。

｢2019第三屆反毒惜食PK戰｣宣導活動，由企業界向得行公司、觀展物流、盈淞營造及台美扶輪社給予經費支持，國際獅子會300C1區反毒防飆委員會更出錢出力，攤位廠商把義賣所得全額捐助投入。

大紀元報導，主辦單位台灣陽光婦女協會、迎曦教育基金會表示，在地深耕多年服務弱勢，發現社區紮根教育之重要性，從服務中發現兒少施用毒品問題實則動搖國本，全球食物浪費問題危害環境，因此活動特別選定兩大主題｢兒少施用毒品｣、｢食物浪費｣。

活動安排「舞林大會」、「料理大亨」、「新住民嘉年華」、「獎助學金頒獎」及百攤的園遊會攤位。現場500名新住民姊妹換上母國服裝，攜家帶眷遊湖健走。美食專區設有東南亞的多元異國料理，由新住民據點培力的姊妹熬夜製作。在「愛分享、分享愛」活動中，慈明高中、大銀微、漢翔企業等公益大使，帶家中即期品食材或物資到會場分享。

社會局局長李允傑表示，毒品侵入校園問題嚴重，針對施用毒品的兒童青少年，在網絡制度面與社會福利面，市府有更多元的介入。在惜食部份，感謝台灣陽光婦女協會107年加入『台中市食物銀行聯盟店』，成為台中首間民營食物銀行，也是台中第14間聯盟店。

教育局局長楊振昇提到，目前台中市施用毒品的青少年最小至國中二年級，毒品販售與對施用者在身心的危害已動搖國本、侵入校園，因今天宣導活動非常需要。