倫敦政經學院地球儀藝術 台灣、中國顏色區分惹議

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）倫敦政經學院上個月設立了一座地球儀裝置藝術，將台灣與中國劃分為不同顏色，遭中國學生抗議，校方於是開會決議，將兩者標為同一顏色，對此我外交部已致函抗議。

中央社報導，倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）學生中心3月26日開始展示「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）地球儀藝術品，直徑4公尺，由藝術家沃林格（Mark Wallinger）創作。

這顆巨型地球儀上下顛倒，北極置於下方，標有國名、首都及一般都市，欲傳達從不同角度看世界的新領悟。然而，此作品卻引發諸多爭議，其中一項就是將台灣與中國標為不同顏色，象徵不同國家。

地球儀原本將台灣與中國劃分為不同顏色，引起中國學生抗議（圖／中央社）

中國留學生不滿「其世界觀遭到反轉」，要求校方處理，台灣留學生也發動連署，強調台灣主權獨立性。遺憾的是，校方召開會議後，已決定將台灣與中國同色處理，並在地球儀旁設置告示牌，表明主權、領土爭議之處。

據報導，外交部已針對校方決議，指示駐英代表處去函抗議。倫敦政經學院對「反轉的世界」介紹網頁中，也特別強調，所有名稱與邊界皆取自聯合國截至2019年3月之資料。

校方設告示，呼籲大眾勿破壞藝術品（圖／中央社）