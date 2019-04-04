北市最大共融式河濱遊戲場 兒童節開放

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今（4）日是兒童節，還不知要帶家中寶貝去哪兒玩嗎？台北市最大的共融式河濱遊戲場今日開放，占地四千多平方公尺的道南河濱公園遊戲場，讓大人小孩、身障朋友，都能玩得開心。

位於景美溪右岸道南河濱公園恆光橋下游的河濱共融式遊戲場，占地4,364平方公尺，北市水利處歷時兩年多設計施工，不但首創乘涼礦車休憩區，可同時容納輪椅和陪伴的家人，還設置了包括淘沙桌、攀爬區、鞦韆和音樂沙鈴等新設施。

水利處表示，位於遊戲場上游及下游處，都有乘涼礦車休憩區，可推入輪椅，遊具旁也有可供休憩的座位。「淘沙桌」也有特別設計，沙子可藉著水流連接至沙坑，更添樂趣。

考量身障兒童可能須由大人陪同，遊戲場內很多遊具設施可讓大人一起玩，如滑梯、沙坑、鞦韆等，也替身障兒童設置了滑梯下的停等區。此外，從恆光橋下往上游（政大方向），步行約10多分鐘，道南河濱花海現正盛開，賞花期持續到4月下旬，在玩完遊戲場後，不妨到附近花海賞花

道南河濱公園-恆光橋下游共融式遊戲場

【交通資訊】​

搭乘捷運木柵線至「木柵站」，從「捷運木柵站」公車站牌搭乘251、252、棕7公車，至「司法新村」站下車，穿越馬路至對面恆光街，沿「恆光橋」下步行約3分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為共融式遊戲場入口意象。

或是坐至「忠順廟站」下車，沿木新路3段往回走看到紅綠燈號誌，穿越馬路至對面，沿「木新路2段299巷」步行約2分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為遊戲區。

搭乘捷運松山新店線至「七張站」，從「捷運七張站(新店區公所)」公車站牌搭乘252、796公車，至「忠順廟站」下車，沿木新路3段往回走看到紅綠燈號誌，穿越馬路至對面，沿「木新路2段299巷」步行約2分鐘可見越堤階梯，登上堤頂步道，正前方即為遊戲區。

（圖／北市水利處）