肉體山水？雲門2「毛月亮」釋放內心巨獸　4/13高雄首演全國巡迴

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）雲門2新作「毛月亮」由藝術總監鄭宗龍跨界合作，尋找可能性並企圖透過藝術釋放內心深層巨獸，將於13日高雄衛武營首演，隨後展開全國巡迴。

雲門2藝術總監鄭宗龍挖掘自我，赤裸裸敞開真實內在，花費超過一年時間創作「毛月亮」，他表示這段時間壓力很大，失眠無數豎起寒毛的過日子的，每天睜眼閉眼都在逼問自己：還有什麼可能性？

雲門2新作「毛月亮」與國表藝三館共製，搭配冰島天團Sigur Rós空靈音樂，近日首度公開舞作30分鐘片段，139塊LED面板組成的三片巨大螢幕，漂浮劇場上空，舞者身體局部如美麗的肉山水，透過螢幕數倍放大，與舞台上狂野的舞蹈穿梭交纏。

表演可見舞者時而緊密黏貼，彷彿一隻詭譎美麗的蠕動生物，時而如祭典中忘我的巫者，狂熱自舞；現代科技冷冽光線緊扣著Sigur Rós強烈節奏，在鏡面的舞台與肉身之間劇烈起伏，彷彿不斷叩問，當科技藍光已經毫不客氣宰制著我們的眼球時，現代人的肉身到底因此被馴化、囚禁了？還是更加激奮？

鄭宗龍嘆，這樣看身體真美！我們回家也應該要好好欣賞一下自己的膝蓋、鼻子，把它當作山水風景。

鄭宗龍企圖從「毛月亮」挖掘出潛藏心底最深層的野性，創作期間不斷剖心自問：「當科技跟肉體一起說話，會發生什麼事？」他舉例小時候幫父親的拖鞋工廠送貨，父親總是撕下牆上月曆的一角，親手畫出地圖。「所以我會循著父親的地圖，親眼去認路，透過身體五官感知空間。但是，現在都不需要這些了…！」當科技改變了眼睛看世界的方式，那身體的運作方式是否也同時受到改變？科技的發展是否迫使身體必須退位？

「毛月亮」視覺設計及統籌，邀請曾獲LV路易威登藝術首獎的剪紙藝術家吳耿禎操刀，稱舞台上三座巨型LED螢幕為「會發光的巨獸」。吳耿禎表示，刺激的螢幕與古典的肢體並置台上，雙方卻必須和諧，「這頭LED巨獸就如同台上的另一位舞者」。

此外，世界劇場設計大獎得主王奕盛領軍影像設計，他刻意放上極致完美的自然景色，戲稱之為「人造的美好」。他表示當視覺的美麗到達極限，人們會無法辨識它的真假，創造出完美卻不真實的烏托邦。放大數倍的局部身體，呈現「肉體山水」的效果，舞台上真實的舞者與螢幕中虛幻的肉體，挑戰觀眾視線落點。

另外，國際知名服裝設計陳劭彥，使用帶著金屬色澤的紙張、仿舊皮革、厚重繩編等質料，展露14名舞者各自鮮明的性格，打造如在「文明與野獸之間」的服裝造型，挺拔西裝褲卻藏著如獸皮的絨毛，優雅蕾絲卻有撕扯坑洞，舞者們像是夾在原始與未來之間，展現時尚又野蠻的複合效果。

「毛月亮」近日加開VIP包廂，13日將於高雄衛武營首演，隨後巡迴台北國家戲劇院、台中國家歌劇院，詳情請上官網或臉書查詢。同時，冰島搖滾天團Sigur Rós也將於當日，發行全球限量「毛月亮」黑膠唱片，與首演日全球同步登場，鄭宗龍表示，沒有比這個更好的首演祝福了！



鄭宗龍與限量「毛月亮」黑膠唱片（圖/雲門2）