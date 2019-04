中國官媒推文「中國花蓮」我外交部回嗆「別做白日夢了」

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)中國共黨喉舌「人民日報」2日在推特上放了段花蓮風景影片,竟標明為「中國台灣花蓮」。我外交部隨即反擊,在推特回文,「花蓮在台灣,做你的白日夢!」

人民日報(People’s Daily)以英文大讚花蓮,「真是人間仙境哪!中國台灣花蓮市海景空拍畫面」(Fairyland on earth! Aerial view of the seashore of Hualien City, Taiwan, China)。

推文一出,台灣人也是醉了。外交部長吳釗燮看不下去,透過外交部官方推特,同樣用英文fairy一詞反嗆,「別做白日夢了,花蓮在台灣,不在中國。少在那邊流口水!」(You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! )

You’re off with the fairies! Hualien is in #Taiwan, not #China. Stop drooling! JW https://t.co/rFfth0schO — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)

這番你來我往的「外交辭令」,立刻引發話題,對於中國官媒這般妄語,一名網友也決定狠酸中國。他貼了張自由女神像的照片,反譏「中國真是個美麗的國家,這是中國紐約自由女神像,藉以彰顯西藏與新疆人民享有的自由。」(China is a really beautiful country. Here's a magnificent picture of the statue of liberty in NY, China, celebrating the freedom that people enjoy in Tibet and Xinjiang.)