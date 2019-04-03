公股銀行人事地震引議論　蘇揆: 盼「鯰魚效應」讓銀行「活起來」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）公股銀行人事大地震，黨政人士今(3)日表示，因公股銀行高層任期將於5、6月屆滿，行政院長蘇貞昌進行通盤考量與調整，並盼發揮「鯰魚效應」，帶動公股銀行「活起來」。

綜合蘋果與中央社報導，在行政院長蘇貞昌主導下，第一金、華南金、彰銀及土銀等4大公股行庫董事長出現大地震。



蘋果稱這波行庫董座異動當中，最令外界跌破眼鏡的就是因慶富案下台的合庫前董事長廖燦昌，回鍋第一金。報導指出，廖燦昌2017年11月由時任行政院長賴清德主政下，調查慶富案後、遭到解職，但是

竟在不到1年半的時間，又重回公股金融圈，還直接就任資源最多的第一金，簡直是「慶富案回鍋再利用第一人」。

財政部今宣布的公股銀行人事異動，包含土銀、彰銀、第一金與華南金董事長都換人。人事異動情形如下：

◆前合庫金董事長廖燦昌將接任第一金控董事長，第一銀行總經理由台灣金控副總經理蔡麗雪接任。

◆​華南金董事長吳當傑、彰銀董事長張明道任期屆滿不續任，分別由高雄銀行董事長張雲鵬、土銀董事長凌忠嫄接任。

◆​土銀董事長一職，由合庫銀總經理黃伯川接任，黃伯川遺缺則由合庫銀副總經理陳世卿升任。

◆​土銀總經理由台灣銀行發言人、副總經理謝娟娟接任；彰銀總經理亦由台灣銀行副總經理黃瑞沐接任。

據悉除張雲鵬外，其餘人事預計最快下周一（8日）交接。中央社引述黨政人士指出，蘇貞昌調動公股行庫董事長，是希望發揮「鯰魚效應」，讓過去被認為比較沒有戰鬥力的公股銀行「活起來」。所謂「鯰魚效應」是指在一群沙丁魚中，放入一條鯰魚，讓沙丁魚為閃避鯰魚而奮力游動，以存活下來。

黨政人士說，盼藉此次調動，能有彼此刺激的作用，讓公股行庫的績效與服務更上一層樓。而在總經理人事調整的部分，蘇貞昌用人一向從基層拔擢，這次公股銀行的總經理人選，也都是提拔基層出身的優秀人才；所有人事都考量其專業能力，沒有從任何派系的觀點出發。

至於選在此時核定人事異動，主要是因公股銀行高層任期將於5、6月屆滿，因此蘇貞昌一併進行通盤考量與調整。即將卸任第一金控董事長的董瑞斌，也將另有重用。