台英官方交流創舉 陳良基赴英國會分享科技創新

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）科技部長陳良基赴英攬才，當地時間2日受邀到英國國會聽證會分享科技創新經驗，這也是台灣首位部長級官員受邀出席，英國國會將以「台灣」留下正式紀錄。

英國國會去年(2018年)4月起舉辦一系列聽證會，針對第4次工業革命進行各方意見徵詢。陳良基受邀分享台灣因應第4次工業革命在科技及教育領域所做的變革及創新作為，此外也分享人工智慧（AI）應用於智慧製造等領域的相關經驗。

綜合蘋果與中央社報導，陳良基分享台灣近20年來在考試及教學制度方面的變革，及如何因應產業結構的變化，適度調整教育制度。如同過去台灣產業界強調提升製造品質，現在已轉型並強調新創的重要性。

人工智慧應用方面，陳良基說，科技部也在頂尖大學成立了4個AI中心，結合產業與大學研究能量，讓各方的資源能集中發揮效益，以協助產業利用AI技術提升製造的技術水準。陳良基同時分享台灣在社區大學及技職教育的發展經驗，及鼓勵女性投入科研的具體作法。

中央社報導，陳良基部長3月30日至4月6日赴歐洲英、法、德3國攬才，3月31日在英國辦理海外攬才說明會，吸引逾300位當地留學生及外國學人踴躍出席。期間並拜會英國商業、能源及產業策略部（BEIS）還有英國皇家學會，就台英雙邊科研現況進行意見交流，雙方同意在既有的基礎上，持續強化雙邊的科研合作及交流。

報導引述科技部說，這是台灣第一位部長級官員獲邀出席英國國會教育委員會的聽證會，也是台英在官方交流上的創舉，英國國會將以「台灣」留下正式紀錄。

聽證會全程於英國國會網路電視上直播，教育委員會後續會將此台灣經驗分享列入相關報告，供英國政府參考。

科技部長陳良基，當地時間2日受邀出席英國國會教育委員會聽證會，透過英國國會網路電視直播。中央社

陳良基部長（上圖右）於3月31日在倫敦國王學院舉辦攬才說明會，參加者相當踴躍(下圖)。中央社