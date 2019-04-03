新北螢火蟲祭4月20日開跑-多樣免費藝文體驗課程到年底

（台灣英文新聞）新北市教育局規劃4月至12月免費藝文活動課程， 除了假日藝術學校之外，4月至5月開始有一系列螢火蟲祭活動， 邀請免費體驗精采豐富的藝文課程。

新北市14所假日藝術學校即日起至12月14日止， 共有298堂課涵蓋視覺藝術、 傳統藝術等20餘項之專業藝術課程免費開辦。 今年碧華國小特別開設「瓦楞紙雕」課程， 聘請讓小勞勃道尼大開眼界的紙雕達人為學生授課， 帶學生創造獨一無二的紙雕作品； 自強國中則同時開設5種藝術課程，讓學生同時學習到陶藝、 玻璃馬賽克、絹印、金工雷雕和機器人等生活美學課程，其中「 金工雷雕課程」更是結合金工、木工及雷射雕課等專業技術， 讓學生設計出帶有個人風格的卡林巴琴。

螢火蟲祭活動將自4月20日起至5月15日，由新北市直潭國小、 屈尺國小等15校，每校辦理2梯次活動，每梯次40人，總計1, 200名額。以螢火蟲棲地之區域，整合社區自然生態， 精心規劃免費親子賞螢活動。其中， 直潭國小更培訓學童成為賞螢活動小小解說員， 邀請親子賞螢也推廣螢火蟲生態保育。

假日藝術學校及賞螢活動報名訊息， 請至新北巿社會教育資源網最新消息處（https://lll. ntpc.edu.tw/），歡迎市民朋友踴躍報名參加。