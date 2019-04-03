北區四城市中小學學生專題寫作比賽　新北市複賽暨頒獎典禮

（台灣英文新聞）新北市教育局今(3)日於大觀國小舉辦「 108年北區四城市中小學學生專題寫作比賽- 新北市複賽暨頒獎典禮」，由蔣偉民副局長親自出席頒發獎狀， 本屆專題寫作主題為智慧教育－AI世代：雲端科技．優質學習， 高國中小共有88隊報名， 其中特優12支隊伍將代表新北市參加5月3日由基隆市主辦的四城 市決賽。

教育局蔣偉民副局長表示，未來10年的變化將超越過去50年，未 來世界急需具備資訊科技運用能力及領域專長的跨域人才，這次的比 賽是一個很好的機會，讓學生運用新興科技解決問題，新北市於10 7年訂定「新北市資訊科技教學綱要」， 也規劃投入3億進行校園網路全面升級， 未來2年計畫投入5億打造班班智慧教室環境，提早為未來作準備。

本競賽活動自93年起舉辦，迄今發展為北區四城市(新北市、 臺北市、基隆市、桃園市)的年度重要賽事， 今年高國中小共有88隊報名，共有23支隊伍進入複賽。 參賽學生需經歷訂定專題方向、實地踏查、訪談等過程， 運用科技工具逐步熟悉研究架構與方法， 最後才能完成專題研究內容。 而參賽學生在經過初賽專家學者線上評選後， 在複賽現場需接受口試說明研究成果，不但培養孩子專題研究能力、 團隊合作精神及口語表達能力，更增進學生跨域整合及自主學習的相 關技能，符應培養學生運用科技，智慧學習精神。 詳請可至活動網站查詢：http://sthesis.kl. edu.tw/SthesisWeb/。

本屆學生作品多元豐富，例如積穗國小作品「 評估AI偵測疲駕並模擬切換至自動駕駛可行性」， 透過普悠瑪事件發想，若能採用AI來建立模型， 當辨識到疲勞駕駛等危急狀況發生時，及時切換成自動駕駛車模式， 就能降低交通意外事故的風險。秀峰高中國中部作品「ARound the World」將AR、VR技術導入閱讀課程， 讓傳統的文字及圖片變成生動的3D動畫及立體生物， 讓閱讀更有趣了；中華高中作品「智慧校園——＂植＂得學習，領＂ 物＂幸福」運用QR code技術結合多媒體影音及遊戲式教學進行闖關活動， 透過好玩的遊戲讓同學輕鬆了解校園植物特色。