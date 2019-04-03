共築新南向專班最後一哩路　醒吾科大簽約亞洲華商經貿總會

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）亞洲華商經貿總會近日在我國駐印尼代表處蕭振寰組長、世界華商經貿聯合總會趙國鈞總會長等人見證下，與醒吾科技大學正式簽約，合作培育並聘用新南向產學國際專班人才，未來總會所屬華商會員企業將提供醒吾科技大學新南向專班學生見習、實習以及返鄉工作機會。

大紀元報導，世界華商經貿聯合總會現有會員約一萬五千人，由印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨、菲律賓、越南等國的華商經貿聯合會組成，均係海外華商，也是來自台灣新南向政策的重點國家，未來來自越南、印尼等地的外籍學生，除了能在臺灣接受良好教育，未來返國之後也有機會直接到這些華商企業就業。

醒吾科大副校長陳義文表示，醒吾已有16個新南向專班，為了照顧好這些學生，醒吾不但設立國際處也增聘印尼與越南籍的同仁，並親自到當地招生、協助辦理入學；學生到了臺灣之後則專業與實習並重，希望他們能在求學期間養成充分的就業力。

陳也指出，透過此次簽約合作，更進一步將這些學生畢業之後返國就業的機會都規劃進去，也真正落實技職教育「務實致用」的精神。他也非常感謝亞洲華商經貿總會，以及印尼、馬來西亞、泰國等地的華商經貿聯合會大力支持，相信會對整個新南向教育政策帶來正向的發展效果，實現了新南向產學國際專班的最後一哩路。

代表亞洲華商經貿總會簽約的總會長，前任印尼華商經貿聯合會長李玉香說，此次的合作關係可以說是互利雙贏，一方面能為政府的新南向教育政策貢獻一份力量，另一方面這些新南向專班學生返國之後，不但具備專業技能，而且又懂中文以及臺灣文化，非常適合在華商企業做為溝通橋樑，未來希望能有更多的合作。