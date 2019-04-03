清明連假好去處　把握最後花期　來八里踏青賞柚花

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）時序即將進入八里柚花花期尾聲，清明連假還不知道去哪裡踏青的民眾，千萬別錯過今年最後的賞花時機，來八里柚花秘境散步踏青，到附近的農場、餐廳以及老街走走，享受微風輕拂帶來的濃郁柚花香。

新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，整合全市境內具備特色的自然、農業景觀，用官能感受創造新的農業體驗，連假邀請民眾到八里，從龍米路二段走牛寮埔(北52線)到西龍巖沿路，從旁望去就可以俯瞰整個台北港，視野極佳。

而在西龍巖旁有著50公頃的柚子園開滿雪白的柚花，民眾可以伴隨著花香，走進百年古蹟西龍巖中祈福許願。另外從中華路口沿荖阡坑路(北49線)到桃樂絲森林農場，沿路有著70公頃的柚子園，從旁望去就可以親近柚花，享受濃郁花香，還可以品嚐最美味的柚香餐點；下山右轉中華路可以到八里渡船頭老街，感受八里區濃濃的在地人情味。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，文旦柚屬芸香科作物，一般從3月中旬到清明節正逢花期，花色潔白，花的尺寸在所有柑橘類中最為碩大，開花時具有濃郁花香，花色雪白猶如三月雪，搭配翠綠柚子葉片，看得讓人心曠神怡。

農業局表示，八里區為新北市文旦柚最大產地，種植面積約225公頃，產量約占全市6成。文旦柚約在每年2月至3月萌發新芽，3月至4月開花，柚花盛開時滿樹潔白，伴隨著陣陣花香，交織出視覺與嗅覺的雙重享受，目前正值柚花盛開的季節，建議民眾可體驗一邊爬山健走一邊享受微風帶來花香的悠閒時光，享受悠閒熱鬧的海岸風景！