麻疹疫苗又缺貨？　需求量暴增　疾管署急與供應商協調

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近期國際間麻疹疫情頻傳，且時有境外移入個案造成國內感染，民眾自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）需求增加，從去年下旬每月約5000劑，到今年初暴增到2萬劑；疾管署表示，目前庫存量仍充足，為避免去年疫苗缺貨事件重演，已協調國內兩家供應自費MMR疫苗藥廠加速進口或增加自費市場供應量，確保無供應不足的情形發生。

疾管署表示，目前默沙東（MSD）藥廠仍有庫存，優先提供其簽約合作院所，並已向國外原廠爭取3萬劑疫苗，預計於7月上旬到貨，葛蘭素史克（GSK）藥廠則可供應1萬餘劑疫苗。

今年1至3月藥廠已提供全國醫療院所約8萬劑自費MMR疫苗，估計目前市面上尚有至少3萬劑自費疫苗可供民眾接種。目前國內幼童常規接種之公費MMR疫苗尚有34.5萬劑，庫存充足，將視需求機動調度，可釋出約5萬劑公費疫苗因應，足敷上半年民眾自費接種所需。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前自費為其接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往麻疹流行地區，出國前2至4週可先洽詢醫療院所是否提供自費MMR疫苗接種服務，並由醫師評估接種需求。