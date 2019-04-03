澎湖新住民家庭服務中心「通譯人才在職訓練」開課

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）澎湖縣人口10萬餘，而新住民人口數不斷成長，截至3月底已成長至1585人，為服務區內新住民人口，提升通譯品質，澎湖新住民家庭服務中心將開課。

澎湖縣外籍配偶主要聚集在馬公市，其次是湖西鄉，國籍分屬23國。為服務縣內新住民，澎湖新住民家庭服務中心積極培養通譯人員，而為提升通譯品質，預計在4月16日至27日期間辦理七場次課程，上課地點在澎湖縣婦女福利中心3F。

課程期間，中心預計於4月20日周六，帶領學員深入社區，進行通譯母語教學外展活動。

中心指出，本次通譯在職訓練集結多位專業師資帶領通譯人員，課程內容不僅豐富且多元化，包括社會福利資源跟進、語文詞彙認識探討、作業軟體認識與操作、彩繪紓壓活動、社區母語教學等，增進其專業能力及實務經歷，使從事通譯人員能學以致用於各網絡服務，精進其服務效能。

澎湖縣政府社會處表示，除本次訓練課程除中心在職通譯人員參與，亦歡迎縣內擁有越南文、印尼文等東南亞語文能力且具備中文聽、說、讀、寫基礎能力之新住民朋友一同參與課程訓練。

欲參與通譯人員團隊之新住民，報名資格以台灣學歷國小以上程度且會閱讀及寫作中文者，詳細課程內容請搜尋「澎湖縣新住民家庭服務中心」FB粉絲網站，或致電06-9260385蔡社工。